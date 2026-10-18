Армия Россия поразила логистические центры и порты на Украине
Вооруженные Силы России минувшей ночью поразили логистические центры, порты и морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны. Групповые удары наносились беспилотниками.
В результате армия России поразила логистический центр «Новая почта» в городе Ровно. На его территории организовали хранение и распределение грузов двойного назначения. В их числе были и комплектующие для дронов большой и средней дальности.
В 30 км восточнее порта Одесса при переходе морем под удар попало судно с грузами военного и двойного назначения.
В ночь на 17 октября ВС РФ поразили металлургические комбинаты, трансформаторное предприятие и объект энергетики Украины в Кривом Роге, Запорожье и Житомире. В Луцке 17 октября ВС РФ поразили предприятие Kromberg & Schubert, где ремонтировали автомобили для ВСУ. В населенном пункте Колодное Тернопольской области российские военные нанесли удар по электроподстанции (обеспечивала работу предприятий военной промышленности). В этот же день подразделения группировки войск «Запад» установили контроль над населенными пунктами Паламаревка и Ковалевка в Харьковской области.