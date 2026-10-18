Армия Россия поразила логистические центры и порты на Украине

В ночь на 17 октября ВС РФ поразили металлургические комбинаты, трансформаторное предприятие и объект энергетики Украины в Кривом Роге, Запорожье и Житомире. В Луцке 17 октября ВС РФ поразили предприятие Kromberg & Schubert, где ремонтировали автомобили для ВСУ. В населенном пункте Колодное Тернопольской области российские военные нанесли удар по электроподстанции (обеспечивала работу предприятий военной промышленности). В этот же день подразделения группировки войск «Запад» установили контроль над населенными пунктами Паламаревка и Ковалевка в Харьковской области.