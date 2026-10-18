Силы ПВО за ночь сбили 1015 украинских беспилотников в небе над Россией

Массированной атаке подверглась Ленинградская область. По данным властей, над регионом сбили 135 БПЛА. Обломки повредили жилые дома в Гатчине и Всеволожском районе, фиксировались перебои с электричеством. Пострадали четыре человека – женщина и трое детей.