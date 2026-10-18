Силы ПВО за ночь сбили 1015 украинских беспилотников в небе над Россией
За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 1015 украинских беспилотников над 16 регионами России и одним морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
C 20:00 мск 17 октября до 8:00 мск 18 октября дроны перехватили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
Массированной атаке подверглась Ленинградская область. По данным властей, над регионом сбили 135 БПЛА. Обломки повредили жилые дома в Гатчине и Всеволожском районе, фиксировались перебои с электричеством. Пострадали четыре человека – женщина и трое детей.
Под удар попал один из логистических центров Ozon в Санкт-Петербурге. С начала суток 18 октября силы ПВО сбили 76 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.