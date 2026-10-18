Что известно об атаке БПЛА на Ленинградскую область и Санкт-Петербург

Что известно об атаке БПЛА на Ленинградскую область и Санкт-ПетербургСбито 135 дронов, есть пострадавшие, повреждены дома и автомобили
В ночь на 18 октября Ленинградская область подверглась массированной атаке беспилотников. По данным властей, над регионом сбито 135 БПЛА. Обломки повредили жилые дома в Гатчине и Всеволожском районе, пострадали люди, фиксировались перебои с электричеством.
«Ведомости» собрали основные тезисы о последствиях атаки.
Масштаб атаки и работа ПВО
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над территорией региона уничтожено 135 беспилотных летательных аппаратов. В течение ночи число сбитых дронов постепенно росло: к 05:52 мск власти отчитывались о 126 уничтоженных аппаратах. Боевая работа ПВО продолжалась несколько часов.
Повреждения жилого фонда и пострадавшие
В Гатчине зафиксировано падение обломков беспилотника на многоквартирный жилой дом. В Гатчинском и Ломоносовском районах, по данным властей, пострадавших нет.
Во Всеволожском районе после падения обломков на жилой дом произошло возгорание. Госпитализированы четыре человека – женщина и трое детей. У всех диагностированы симптомы токсического действия окиси углерода (угарного газа), полученного во время пожара .
Последствия для транспорта
В поселке Новоселье Ломоносовского района повреждено 55 припаркованных автомобилей. Ранее в том же районе, в деревне Низино, обломками БПЛА были повреждены четыре машины на парковке, там же произошло возгорание.
Аэропорт «Пулково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. На 8:00 мск задержаны на два и более часов – 32 рейса. 21 вылет отменен. Также 11 бортов ушли на запасные аэродромы. В зоне регистрации наблюдаются скопления пассажиров.
Перебои с электроснабжением
Фиксировались аварийные отключения электричества. Специалисты проводили аварийные работы, подача электричества оперативно восстанавливалась. На момент публикации сохранялось отключение двух трансформаторных подстанций в Янино. В зоне отключения находились 50 многоквартирных домов, около 20 000 человек.
Причиной перебоев власти называли падение обломков на линии электропередач. Глава региона отмечал, что фиксируются «короткие перебои электроэнергии».
Повреждения инфраструктуры
На ЦОД «ВКонтакте» в Ленинградской области также была совершена атака БПЛА. Сервисы доступны пользователям в обычном режиме, сообщили в компании. Пожар произошел на одном из логистических центров Ozon в Петербурге. Логистические маршруты с пострадавшего объекта перераспределяются между другими логистическими центрами.
СК возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки ВСУ на Санкт-Петербург и Ленобласть, сообщила пресс-служба ведомства.