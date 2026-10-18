Что известно об атаке БПЛА на Ленинградскую область и Санкт-Петербург

Аэропорт «Пулково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. На 8:00 мск задержаны на два и более часов – 32 рейса. 21 вылет отменен. Также 11 бортов ушли на запасные аэродромы. В зоне регистрации наблюдаются скопления пассажиров.