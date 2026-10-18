Над Ленинградской областью сбили 126 БПЛА

По сообщениям губернатора, в Низино Ломоносовского района обломками БПЛА повреждены четыре автомобиля на парковке, зафиксировано возгорание. Также зафиксировано падение обломков на частный дом в районе Кировска и на многоквартирный дом во Всеволожске. На местах работают экстренные службы. Отмечаются короткие перебои электроэнергии из-за падения обломков на линии электропередач.