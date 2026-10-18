Над Ленинградской областью сбили 126 БПЛА
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над территорией региона продолжают уничтожать беспилотники. По его данным, по состоянию на 05:53 сбито 126 БПЛА противника.
Глава региона информировал о поэтапном отражении атаки: в 02:55 было сбито 11 дронов, в 03:22 – 17, в 03:45 – 57, в 04:41 – 95.
По сообщениям губернатора, в Низино Ломоносовского района обломками БПЛА повреждены четыре автомобиля на парковке, зафиксировано возгорание. Также зафиксировано падение обломков на частный дом в районе Кировска и на многоквартирный дом во Всеволожске. На местах работают экстренные службы. Отмечаются короткие перебои электроэнергии из-за падения обломков на линии электропередач.
16 октября в небе над Ленобластью сбили четыре беспилотника. Дрозденко предупреждал жителей, что возможно понижение скорости мобильного интернета. Аэропорт «Пулково» закрывали для приема и выпуска самолетов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.