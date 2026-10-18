Логистический центр Ozon в Петербурге попал под атаку БПЛА
«Мы оперативно эвакуировали всех работников, никто не пострадал. Возникло возгорание, на месте работают экстренные службы», – говорится в сообщении компании.
Товары, размещенные в пострадавшем логистическом центре, скрыты с витрины. Компания отменит заказы, которые не удастся привезти с других объектов. Поставки от продавцов в этот комплекс не принимаются, поскольку он выполняет другие задачи. Логистические маршруты перераспределяются между другими центрами.
В ночь на 18 октября Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке беспилотников. Губернатор города Александр Беглов сообщил о возгораниях на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах. По его словам, жертв нет, работа аэропорта Пулково была ограничена. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом сбили 126 беспилотников.