Логистический центр Ozon в Петербурге попал под атаку БПЛА

Товары, размещенные в пострадавшем логистическом центре, скрыты с витрины. Компания отменит заказы, которые не удастся привезти с других объектов. Поставки от продавцов в этот комплекс не принимаются, поскольку он выполняет другие задачи. Логистические маршруты перераспределяются между другими центрами.