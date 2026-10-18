Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,46-0,18%MGTS1 436+0,98%RGSS0,178-0,11%IMOEX2 445,6+0,8%RTSI921,36+0,81%RGBI111,82-0,05%RGBITR771,68+0,05%
Главная / Общество /

Логистический центр Ozon в Петербурге попал под атаку БПЛА

Дарья Снегова

В ночь на 18 октября один из логистических центров Ozon в Санкт-Петербурге подвергся атаке беспилотников. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

«Мы оперативно эвакуировали всех работников, никто не пострадал. Возникло возгорание, на месте работают экстренные службы», – говорится в сообщении компании.

Товары, размещенные в пострадавшем логистическом центре, скрыты с витрины. Компания отменит заказы, которые не удастся привезти с других объектов. Поставки от продавцов в этот комплекс не принимаются, поскольку он выполняет другие задачи. Логистические маршруты перераспределяются между другими центрами.

Что известно об атаке БПЛА на Ленинградскую область и Санкт-Петербург

Общество

В ночь на 18 октября Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке беспилотников. Губернатор города Александр Беглов сообщил о возгораниях на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах. По его словам, жертв нет, работа аэропорта Пулково была ограничена. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом сбили 126 беспилотников.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь