ВС России нанесли удар по предприятию Kromberg & Schubert в Луцке

Ночью с 16 на 17 октября ВС РФ также поразили металлургический комбинат в Кривом Роге (по данным Минобороны РФ, он обеспечивал продукцией военно-промышленный комплекс Украины). В Запорожье армия РФ нанесла удар по металлургическому комбинату «Запорожсталь», а также по предприятию ЧАО «Запорожтрансформатор».