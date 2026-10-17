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ВС России нанесли удар по предприятию Kromberg & Schubert в Луцке

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В течение дня армия России продолжила наносить удары по предприятиям военной промышленности, объектам энергетической инфраструктуры Украины, а также морским судам, использующимся для доставки военных грузов на территорию страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Луцке ВС РФ поразили предприятие Kromberg & Schubert. По данным Минобороны, оно осуществляло ремонт автомобилей для армии Украины. В населенном пункте Колодное Тернопольской области российские военные нанесли удар по электроподстанции (обеспечивала работу предприятий военной промышленности).

Также в 40 км к югу от порта Одесса при переходе морем был уничтожен сухогруз, который перевозил грузы двойного назначения.

Ночью с 16 на 17 октября ВС РФ также поразили металлургический комбинат в Кривом Роге (по данным Минобороны РФ, он обеспечивал продукцией военно-промышленный комплекс Украины). В Запорожье армия РФ нанесла удар по металлургическому комбинату «Запорожсталь», а также по предприятию ЧАО «Запорожтрансформатор».

17 октября подразделения группировки войск «Запад» установили контроль над населенными пунктами Паламаревка и Ковалевка в Харьковской области.

Кроме того, минувшей ночью силы ПВО уничтожили 610 украинских дронов над 16 регионами России и одним морем.

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