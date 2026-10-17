Силы ПВО за ночь сбили 610 украинских беспилотников над регионами России

В Ростовской области силы ПВО уничтожили и подавили более 20 БПЛА в городах Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, а также в Миллеровском, Тарасовском, Каменском районах. Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в Каменске-Шахтинском в результате падения обломков БПЛА произошел пожар на территории автомастерской. Его оперативно ликвидировали. Обошлось без пострадавших. Поврежден автомобиль.