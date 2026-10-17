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Силы ПВО за ночь сбили 610 украинских беспилотников над регионами России

Ася Султанова

За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 610 украинских беспилотников над 16 регионами России и одним морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

С 20:00 мск 16 октября до 08:00 мск 17 октября БПЛА были перехвачены над территориями Ленинградской, Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Калужской, Воронежской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Ханты-Мансийского автономного округа, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 144 беспилотников, летевших на столицу. Во «Внуково», «Домодедово», «Жуковском», «Шереметьево» вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Их уже отменили.

В Ростовской области силы ПВО уничтожили и подавили более 20 БПЛА в городах Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, а также в Миллеровском, Тарасовском, Каменском районах. Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в Каменске-Шахтинском в результате падения обломков БПЛА произошел пожар на территории автомастерской. Его оперативно ликвидировали. Обошлось без пострадавших. Поврежден автомобиль.

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