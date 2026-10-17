Собянин сообщил об уничтожении 144 беспилотников на подлете к Москве
Силы ПВО с начала суток 17 октября уничтожили 144 беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.
По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
В 00:35 мск Собянин сообщил об уничтожении 15 беспилотников, в 1:23 – еще 14, в 3:03 – еще 15. В 5:17 мэр сообщил еще о 25 сбитых дронах, а в 6:41 – еще о 75.
Всего за неделю российские средства ПВО, как сообщало Минобороны, уничтожили 5695 БПЛА. Кроме того, были перехвачены четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и управляемая ракета «Нептун», а также сбиты семь управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда системы HIMARS.