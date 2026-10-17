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Собянин сообщил об уничтожении 144 беспилотников на подлете к Москве

Елена Вострикова

Силы ПВО с начала суток 17 октября уничтожили 144 беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.

По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В 00:35 мск Собянин сообщил об уничтожении 15 беспилотников, в 1:23 – еще 14, в 3:03 – еще 15. В 5:17 мэр сообщил еще о 25 сбитых дронах, а в 6:41 – еще о 75.

16 октября Минобороны РФ сообщало, что в течение дня силы ПВО уничтожили 47 украинских беспилотников над регионами России. В ночь с 15 на 16 октября, по данным ведомства, силы ПВО сбили 644 украинских дрона над 28 регионами РФ и одной морской акваторией.

Всего за неделю российские средства ПВО, как сообщало Минобороны, уничтожили 5695 БПЛА. Кроме того, были перехвачены четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и управляемая ракета «Нептун», а также сбиты семь управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда системы HIMARS.

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