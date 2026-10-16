Силы ПВО за ночь ликвидировали 644 украинских БПЛА над Россией
За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 644 украинских беспилотника над 28 регионами России и одним морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
С 20:00 мск 15 октября до 08:00 мск 16 октября БПЛА были перехвачены над Брянской, Вологодской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями.
Атаки были также перехвачены над Московским регионом, Ленинградской областью, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном и акваторией Черного моря.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 57 беспилотников, летевших на столицу.
Над Ростовской областью ночью сбили около 50 БПЛА и одну ракету, рассказал глава региона Юрий Слюсарь. Удару подверглись Батайск и девять районов области – Аксайский, Багаевский, Боковский, Верхнедонской, Кашарский, Куйбышевский, Миллеровский, Чертковский и Шолоховский. В Аксайском районе ранен мужчина, его доставили в больницу. В этом же районе повреждения получили производственно‑складские помещения, возникло возгорание. К утру пожар был ликвидирован. В Куйбышевском районе пострадало остекление в двух частных домах.
Во Владимире минувшей ночью была отражена попытка атаки украинских беспилотников на объекты тепловой инфраструктуры. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев уточнил, что сведений о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. При этом имеются данные о незначительных повреждениях.