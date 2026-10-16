Силы ПВО за ночь ликвидировали 644 украинских БПЛА над Россией

Над Ростовской областью ночью сбили около 50 БПЛА и одну ракету, рассказал глава региона Юрий Слюсарь. Удару подверглись Батайск и девять районов области – Аксайский, Багаевский, Боковский, Верхнедонской, Кашарский, Куйбышевский, Миллеровский, Чертковский и Шолоховский. В Аксайском районе ранен мужчина, его доставили в больницу. В этом же районе повреждения получили производственно‑складские помещения, возникло возгорание. К утру пожар был ликвидирован. В Куйбышевском районе пострадало остекление в двух частных домах.