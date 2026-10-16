Собянин сообщил об уничтожении 57 летевших на Москву беспилотников за ночь
С полуночи силы ПВО сбили 57 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Об уничтожении первых 12 устройств мэр проинформировал в 00:10 мск, о ликвидации последних 15 – в 07:06 мск. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Росавиация ограничивала работу всех четырех московских аэропортов. На момент публикации материала меры отменены.
Вечером 15 октября силы ПВО сбили 37 украинских БПЛА на подлете к Москве.