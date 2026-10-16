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Собянин: силы ПВО сбили 49 беспилотников на подлете к Москве

Ксения Наумчик

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 12 украинских беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

О первых десяти БПЛА, летевших на Москву мэр сообщил в 23:16 мск. Позже Собянин уведомил о налете 11 и 16 дронов ВСУ, нацеленных на территорию столицы. Всего сбито 49 беспилотников.

В Росавиации сообщили о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах «Домодедово», «Шереметьево», «Внуково» и «Жуковский» (Раменское). Ведомство уточнило, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

С 8:00 до 20:00 мск силы ПВО ликвидировали 80 украинских беспилотников над шестью областями – Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Тамбовской и Тульской. Также они были уничтожены над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.

В ночь на 15 октября дежурные силы ПВО уничтожили 166 БПЛА самолетного типа в небе над регионами России. 

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