Собянин: силы ПВО сбили 49 беспилотников на подлете к Москве
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 12 украинских беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.
В Росавиации сообщили о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах «Домодедово», «Шереметьево», «Внуково» и «Жуковский» (Раменское). Ведомство уточнило, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
С 8:00 до 20:00 мск силы ПВО ликвидировали 80 украинских беспилотников над шестью областями – Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Тамбовской и Тульской. Также они были уничтожены над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.
В ночь на 15 октября дежурные силы ПВО уничтожили 166 БПЛА самолетного типа в небе над регионами России.