Собянин: силы ПВО сбили 49 беспилотников на подлете к Москве

С 8:00 до 20:00 мск силы ПВО ликвидировали 80 украинских беспилотников над шестью областями – Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Тамбовской и Тульской. Также они были уничтожены над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.