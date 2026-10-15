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За ночь силы ПВО сбили 166 беспилотников над регионами России

Сергей Пахомов
Алексей Коновалов / ТАСС
Алексей Коновалов / ТАСС

Дежурные силы ПВО уничтожили 166 украинских беспилотников самолетного типа в небе над регионами России. Об этом Минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале.

Российские военные в ночь на 15 октября поразили воздушные цели над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.

Росавиация ночью ограничивала работу аэропортов Тамбова («Донское»), Нижнего Новгорода («Чкалов»), Калуги («Грабцево»), Пензы, Саранска, Саратова («Гагарин»), Казани, Чебоксар, а также столичного аэропорта «Домодедово».

14 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 13 октября в сторону Московского региона направлялись 493 украинских беспилотника. По его словам, на подлете к столице уничтожены 180 устройств.

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