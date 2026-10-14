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Главная / Политика /

Собянин: почти 500 украинских беспилотников летели в сторону Москвы

Инна Шульгина

С вечера 13 октября в сторону Московского региона направлялись 493 украинских беспилотника. На подлете к столице уничтожены 180 устройств, сообщил мэр Сергей Собянин.

БПЛА летели на столичный регион в период с 20:30 мск 13 октября по 07:00 мск 14 октября, уточнил глава города. Их большая часть была нейтрализована на дальних подступах.

Росавиация ввела ограничения на работу всех столичных аэропортов для обеспечения безопасности полетов. Более 30 самолетов, летевших в столицу, перенаправили в другие города. На момент публикации меры в московских авиагаванях отменены.

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