Собянин: почти 500 украинских беспилотников летели в сторону Москвы
С вечера 13 октября в сторону Московского региона направлялись 493 украинских беспилотника. На подлете к столице уничтожены 180 устройств, сообщил мэр Сергей Собянин.
БПЛА летели на столичный регион в период с 20:30 мск 13 октября по 07:00 мск 14 октября, уточнил глава города. Их большая часть была нейтрализована на дальних подступах.
Росавиация ввела ограничения на работу всех столичных аэропортов для обеспечения безопасности полетов. Более 30 самолетов, летевших в столицу, перенаправили в другие города. На момент публикации меры в московских авиагаванях отменены.