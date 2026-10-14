Более 30 летевших в Москву рейсов перенаправили из-за ограничений в аэропортах
Более 30 самолетов, летевших в столицу, перенаправили в другие города из-за временных ограничений в московских аэропортах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на столичные авиагавани.
Во «Внуково» не смогли приземлиться 19 бортов из Шарм-эш-Шейха, Хургады, Дубая, Санкт-Петербурга, Астаны, Баку, Пскова, Антальи, Стамбула, Даламана и Сыктывкара. Они сели в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Минске, Пскове и Стамбуле.
Еще четыре рейса, летевшие в «Домодедово» из Калининграда, Душанбе, Баку и Хургады, были направлены в Нижний Новгород и Санкт-Петербург. В «Шереметьево» не смогли прибыть 12 рейсов, включая самолеты из Челябинска, Саратова, Перми, Казани, Минеральных Вод и Нижнекамска.
С вечера 13 октября силы ПВО сбили 146 беспилотников, летевших на Москву, сообщал мэр Сергей Собянин. Росавиация ввела ограничения на работу всех столичных аэропортов для обеспечения безопасности полетов.