Более 30 летевших в Москву рейсов перенаправили из-за ограничений в аэропортах

Еще четыре рейса, летевшие в «Домодедово» из Калининграда, Душанбе, Баку и Хургады, были направлены в Нижний Новгород и Санкт-Петербург. В «Шереметьево» не смогли прибыть 12 рейсов, включая самолеты из Челябинска, Саратова, Перми, Казани, Минеральных Вод и Нижнекамска.