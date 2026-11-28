Плимут стоит на берегу океана, так что стол ломился от даров моря: треска, полосатый окунь, омары, мидии. А вот картофеля, скорее всего, не было. Это растение родом из Южной Америки и его еще не завезли в Северную. Не было и тыквенного пирога: у пилигримов закончились запасы пшеничной муки и сливочного масла, привезенных из Англии, уверяют историки. Тыкву действительно ели, но ее готовили иначе: срезали верхушку, вычищали семена, наполняли молоком с медом и специями, а затем запекали прямо в горячей золе. Кукурузу тоже употребляли, но не початками, как сейчас, а в виде густой каши из дробленого зерна с ягодами или орехами. Наконец, клюквенного соуса тоже не было: у поселенцев почти не оставалось сахара. Первые рецепты сладкого соуса из вареной клюквы появились в Северной Америке лишь спустя полвека. В праздничную традицию все эти блюда вошли только благодаря Хейл.