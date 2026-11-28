Енот ко Дню благодарения: как формировались традиции американского праздникаМифы и правда о ноябрьском увлечении индейками в США
Сто лет назад президенту США Кэлвину Кулиджу на День благодарения прислали… енотиху – с запиской, что она великолепна на вкус. И это была не шутка: в те времена енотов действительно ели, а колбасу из них до сих пор можно купить в Германии. Традиция готовить индейку появилась лишь в XIX в.: историки отмечают, что на первом праздновании 1621 г. привычных блюд не было.
Миф старше праздника
В 1620 г. корабль «Мейфлауэр» доставил 102 переселенцев в Америку, где они основали Плимутскую колонию. Первую зиму пережила лишь половина из них. Легенда гласит: не приди на помощь индейцы, поселок вымер бы целиком. Якобы в благодарность за это в 1621 г. пилигримы накрыли столы и пригласили соседей в гости. От трехдневного пира осталось единственное свидетельство очевидца – письмо колониста Эдварда Уинслоу приятелю в Англию. Он рассказывал, что поселенцы настреляли птицы, а индейцы принесли к столу туши пяти оленей.
Скорее всего, пиршество было приурочено к празднику урожая. Но в 1841 г. бостонский священник Александр Янг переиздал письмо Уинслоу и приписал в сноске, что это и был первый День благодарения. С обеда прошло 220 лет. Общенациональным, да еще и официальным выходным, праздник стал гораздо позже – благодаря писательнице Саре Джозефе Хейл (известной также как автор стихотворения «У Мэри был маленький барашек»).
В 1827 г. Хейл опубликовала роман «Нортвуд: Повесть о Новой Англии» (Northwood: A Tale of New England). Целую главу она посвятила описанию идеального ужина на День благодарения, назвав его главными блюдами огромную запеченную индейку и тыквенный пирог. Хейл была родом из Нью-Гэмпшира, поэтому она описывала местные традиции, хотя в разных штатах они были разными. В 1837 г. она возглавила самый популярный женский журнал страны, Godey's Lady's Book, и 40 лет подряд каждую осень публиковала в нем рассказы, рецепты и гравюры с изображением семей, собравшихся вокруг жареной птицы.
Экономика переносит праздник
Так была создана легенда. Оставалось закрепить ее официально. До середины XIX в. в День благодарения отмечали в основном на севере США, причем каждый штат – в свою дату. Хейл 17 лет подряд слала письма президентам США и губернаторам, убеждая их, что единый праздник сплотит страну. Прислушался к ней только пятый адресат: в 1863 г., в разгар Гражданской войны, Авраам Линкольн провозгласил последний четверг ноября официальным Днем благодарения.
Спустя десятилетия президент Франклин Рузвельт был крайне недоволен этим решением. Страна страдала от Великой депрессии, а в ноябре 1939 г., как назло, оказалось пять четвергов – последний выпадал на 30 ноября. По негласному правилу рождественская распродажа начиналась только после Дня благодарения. У магазинов оставалось на нее всего около трех с половиной недель.
Магнаты ритейла уговаривали Рузвельта сдвинуть День благодарения на 23 ноября: дополнительная неделя торговли должна была подстегнуть экономику. Президент перенес дату, но тем самым вызвал раскол в стране. Издатели календарей уже отпечатали тиражи, университеты и спортивные лиги вынуждены были менять расписания матчей, а консервативные граждане пеняли на неуважение традиции. Новый праздник в шутку прозвали «Франксгивинг» (от имени Франклин и слова «благодарение» – Thanksgiving).
В 1940 и 1941 гг. четвергов было четыре, но Рузвельт снова передвинул дату – на предпоследний (третий) четверг. Все эти годы примерно половина штатов праздновала по его указу, а вторая демонстративно отмечала по традиции Линкольна. Конгресс, устав от неразберихи, принял закон с компромиссным вариантом. С 1942 г. День благодарения приходится на четвертый четверг ноября. Тем более исследования показали, что перенос почти не повлиял на рост розничных продаж.
Ложный стол // Меню, которого не было
Ряд историков уверены, что в далеком 1621 г. на столе колонистов не было ни одного из тех блюд, которые сейчас по традиции готовят на День благодарения. Даже индейки. Уинслоу в своем письме лишь упоминает «дикую птицу» (wild fowl). Сторонники «индюшиной» версии ссылаются на рукопись губернатора Плимута Уильяма Брэдфорда, где сказано, что осенью 1621 г. переселенцы охотились на диких индеек. Противники возражают: «дикой птицей» в те времена обычно называли перелетных водоплавающих вроде уток и гусей. Добыть их было куда проще, чем пугливых и осторожных диких индеек.
Плимут стоит на берегу океана, так что стол ломился от даров моря: треска, полосатый окунь, омары, мидии. А вот картофеля, скорее всего, не было. Это растение родом из Южной Америки и его еще не завезли в Северную. Не было и тыквенного пирога: у пилигримов закончились запасы пшеничной муки и сливочного масла, привезенных из Англии, уверяют историки. Тыкву действительно ели, но ее готовили иначе: срезали верхушку, вычищали семена, наполняли молоком с медом и специями, а затем запекали прямо в горячей золе. Кукурузу тоже употребляли, но не початками, как сейчас, а в виде густой каши из дробленого зерна с ягодами или орехами. Наконец, клюквенного соуса тоже не было: у поселенцев почти не оставалось сахара. Первые рецепты сладкого соуса из вареной клюквы появились в Северной Америке лишь спустя полвека. В праздничную традицию все эти блюда вошли только благодаря Хейл.
Птица, которую не съели
По одной из версий, первым индейку помиловал Линкольн в 1863 г.: его сын Томас успел привязаться к птице. Другие президенты иногда отправляли подаренных индеек доживать век на фермы. Но начало ежегодной традиции было положено только в 1989 г., когда Джордж Буш-старший каждый День благодарения стал даровать одной-двум птицам президентское помилование. Остальных же с удовольствием съедал.
Есть в США и неофициальная традиция. Каждый ноябрь в соцсетях всплывают якобы новостные ролики про благотворительную акцию: некто разбросал индеек из вертолета над городом. Расчет на то, что птицы устанут летать, сядут в чьем-то дворе и будут пойманы. А там их зажарят или же помилуют. На деле бройлеры летать не умеют.
Кадры для таких роликов заимствуют из сериала «Радиостанция WKRP в Цинциннати», где эта байка рассказывается в эпизоде от 31 октября 1978 г. Однако у фейка есть реальные предпосылки. Индеек действительно сбрасывали на фестивале Turkey Trot в городе Йеллвилль (Арканзас) еще с середины 1940-х гг. Но делали это с низколетящего самолета, так что птицам, как правило, удавалось спланировать. Но не всем. Так, в 2017 г. одна из шести сброшенных индеек погибла от удара о землю. Еще две были пойманы зрителями, остальным удалось сбежать. В 2018 г. зоозащитники продавили запрет на подобное развлечение.
В наши дни периодически повторяют «сброс индеек», но уже игрушечных. Например, можно купить резиновую или поролоновую птицу с номером. Их сбросят над безлюдной площадкой вроде летного поля аэропорта Гаррисберга (Пенсильвания). Чья игрушка приземляется ближе всего к центру нарисованной мишени, получит приз. Остальные деньги идут на благотворительность.
Судьба енотихи
Енотиху прислали Кулиджу от чистого сердца. Для фермеров, охотников и жителей сельских районов в начале XX в. енот был привычным источником белка наряду с кроликом и опоссумом. Даже в таких крупных городах, как Чикаго и Балтимор, осенью и зимой тушки массово продавались в мясных лавках, а рецепты их приготовления печатали кулинарные книги и официальный справочник армейских поваров США 1918 г. А когда в 1920-х гг. в моду вошли енотовые шубы, мясо оказалось побочным продуктом, резко подешевело и стало еще популярнее.
Но к середине XX в. еноты почти полностью исчезли из американского меню. Их мясо довольно жирное и пахнет дичью. Чтобы убрать лишнее, тушку вымачивали в подсоленной воде и долго готовили. Говядина, свинина и курятина с развитием технологий стоили дешевле и в долгой обработке не нуждались. К тому же урбанизация вытеснила енотов в пригороды: там они принялись рыться в мусорных баках, превратившись из дичи во вредителей.
Подаренной Кулиджу зверюшке повезло. Президентская чета решила не есть енотиху: питомицу назвали Ребеккой, подарили на Рождество ошейник с вышитой надписью «Енот Белого дома», а на лужайке построили деревянный домик. Первая леди Грейс Кулидж водила ее гулять на поводке, Ребекка появлялась на официальных мероприятиях и ездила в отпуск вместе с двумя колли и пятью канарейками. Любимым ее занятием было сидеть в слегка наполненной ванной и играть куском мыла.
Личная жизнь у нее не сложилась. Сотрудник Белого дома поймал для Ребекки самца, которого назвали Рубеном. Еноты не поладили между собой, а гость то и дело сбегал. Однажды ради его поимки на полчаса перекрыли движение на Пенсильвания-авеню. В конце концов он исчез насовсем.
В 1929 г., покидая Белый дом, Кулидж передал Ребекку в вашингтонский зоопарк – решив, что среди сородичей ей будет лучше. Но привыкшая к домашнему уюту и человеческому вниманию, она так и не смогла адаптироваться в вольере и вскоре скончалась. А в ее пустующий домик вселился дикий опоссум, которого новый президент Герберт Гувер приютил и назвал Билли.