Зеленский заявил о готовности Киева к прекращению огня по текущей линии фронта
Киев готов к прекращению огня по текущей линии фронта, чтобы открыть путь к мирным переговорам. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Al Jazeera. При этом он охарактеризовал такой сценарий как «большой компромисс» со стороны Украины.
Зеленский выразил надежду, что президент США Дональд Трамп продолжит поиск путей урегулирования конфликта между Украиной и Россией. При этом он отметил, что не примет посредническую сделку США, при которой «платить придется Украине».
23 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил «РИА Новости», что очередной раунд трехсторонних переговоров по Украине пройдет в скором времени, но даты пока не определены.
10–11 ноября в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры Россия – США – Украина, посвященные украинскому урегулированию и новой архитектуре европейской безопасности. 12 ноября президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером. Стороны договорились продолжить трехсторонний переговорный трек и совместно начать работу над новой архитектурой европейской безопасности. После визита в Москву Уиткофф и Кушнер вылетели в Дублин для встречи с Зеленским. Кушнер заявил, что обе стороны согласились расширить следующий раунд переговоров с включением европейских партнеров.