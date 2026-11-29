10–11 ноября в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры Россия – США – Украина, посвященные украинскому урегулированию и новой архитектуре европейской безопасности. 12 ноября президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером. Стороны договорились продолжить трехсторонний переговорный трек и совместно начать работу над новой архитектурой европейской безопасности. После визита в Москву Уиткофф и Кушнер вылетели в Дублин для встречи с Зеленским. Кушнер заявил, что обе стороны согласились расширить следующий раунд переговоров с включением европейских партнеров.