В 1988 г. Лав также стал соавтором и исполнителем сингла Kokomo, который стал первым синглом The Beach Boys, достигшим первого места в чартах после Good Vibrations в 1966 г. В 1998 г., после смерти Денниса и Карла Уилсонов, Лав получил эксклюзивные права на гастроли под именем The Beach Boys от корпоративной структуры группы Brother Records.