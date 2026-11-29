В возрасте 85 лет умер сооснователь группы The Beach Boys Майк Лав
Вокалист и автор песен Майк Лав, соучредитель группы The Beach Boys и ее постоянный участник, умер в возрасте 85 лет. Об этом пишет Variety со ссылкой на его представителя Кэти Олтман.
«С большим уважением сообщаю, что Майк Лав скончался сегодня вечером в окружении семьи», – приводит ее слова Variety.
В последние месяцы состояние здоровья Лава вызывало беспокойство: его выступления с группой становились все слабее, а летом были отменены гастроли, чтобы он мог восстановиться. Последнее шоу с The Beach Boys он отыграл 10 октября в Нэшвилле, где сидел на сцене в течение всего концерта.
Лав основал The Beach Boys в 1962 г. в Хоторне (Калифорния) вместе со своими двоюродными братьями Брайаном, Деннисом и Карлом Уилсонами и школьным другом Элом Джардином.
Совместно с Брайаном Уилсоном Лав написал ряд главных ранних хитов группы, включая Surfin' Safari, Fun, Fun, Fun, California Girls, Wouldn't It Be Nice и возглавившую чарты Good Vibrations. В 1988 г. он вместе с группой был включен в Зал славы рок-н-ролла.
В 1988 г. Лав также стал соавтором и исполнителем сингла Kokomo, который стал первым синглом The Beach Boys, достигшим первого места в чартах после Good Vibrations в 1966 г. В 1998 г., после смерти Денниса и Карла Уилсонов, Лав получил эксклюзивные права на гастроли под именем The Beach Boys от корпоративной структуры группы Brother Records.