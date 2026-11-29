Стоимость пенсионного балла к апрелю 2027 года вырастет до 172,9 рубля
Стоимость одного пенсионного коэффициента к апрелю 2027 г. увеличится до 172,9 руб. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар, ее слова приводит ТАСС.
По словам Кавшар, стоимость коэффициента будет увеличена дважды. Согласно проекту бюджета Социального фонда России, страховые пенсии в 2027 г. также проиндексируют в два этапа.
Впервые с 2019 г. в России в 2027 г. проведут две индексации пенсий. Первая запланирована на 1 февраля с учетом инфляции за 2026 г. (прогноз – 6,8%), вторая – на 1 апреля, она затронет страховую часть и будет зависеть от роста фонда оплаты труда.
Минфин закладывал в проект бюджета повышение страховых пенсий с 1 февраля на 6,8% и с 1 апреля еще на 3,3%. По расчетам ведомства, средний размер пенсии по старости на конец 2027 г. составит 29 904 руб.
В 2026 г. стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 156,76 руб., фиксированная выплата – 9584,69 руб.