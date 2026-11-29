Впервые с 2019 г. в России в 2027 г. проведут две индексации пенсий. Первая запланирована на 1 февраля с учетом инфляции за 2026 г. (прогноз – 6,8%), вторая – на 1 апреля, она затронет страховую часть и будет зависеть от роста фонда оплаты труда.