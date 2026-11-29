Onet: Польша допустила конфликт с Россией при атаке на Прибалтику
Польша намерена отправить войска в бой в случае вооруженной российской провокации против одного из государств Балтии. Об этом сообщает польское издание Onet со ссылкой на двух ключевых министров правительства. Варшава не намерена в такой ситуации ждать формального запуска ст. 5 Североатлантического договора.
По данным источников, речь идет о сценарии ограниченного российского нападения – например, занятия небольшого населенного пункта в Литве, Латвии или Эстонии.
Собеседники издания расходятся лишь в оценке масштаба польского участия. Один из них заявил, что Варшава «немедленно отправит вооруженные силы на помощь» и войска будут отправлены в бой. Второй указал, что польская армия ограничена в силах, поэтому речь скорее пойдет о силах специального назначения, а не о бронетанковых подразделениях, чтобы не ослабить собственную обороноспособность.
26 ноября постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил на постоянном совете организации, что вовлеченность отдельных стран НАТО в атаки на российские суда в Балтийском море приближает ядерную войну с Россией. Он добавил со ссылкой на военных экспертов, что нет сомнений в том, что целью учений НАТО вблизи границ Калининградской области является захват региона. По словам постпреда РФ при ОБСЕ, альянс прорабатывает как сухопутные, так и воздушные и морские варианты.
15 октября Полянский также заявил, что Россия вынуждена готовить военный ответ на учения НАТО по отработке применения ядерного оружия. По его словам, в ежегодных учениях Steadfast Noon участвуют военнослужащие 17 стран НАТО, а в ходе маневров авиация альянса отрабатывает выполнение ядерных миссий вблизи российских границ.
31 октября верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич отметил, что у альянса есть шанс избежать войны с Россией.