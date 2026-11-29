26 ноября постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил на постоянном совете организации, что вовлеченность отдельных стран НАТО в атаки на российские суда в Балтийском море приближает ядерную войну с Россией. Он добавил со ссылкой на военных экспертов, что нет сомнений в том, что целью учений НАТО вблизи границ Калининградской области является захват региона. По словам постпреда РФ при ОБСЕ, альянс прорабатывает как сухопутные, так и воздушные и морские варианты.