Главком НАТО в Европе: у альянса есть шанс избежать войны с Россией
Война НАТО с Россией не неизбежна. Об этом заявил верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич, пишет LSM. Генерал не считает, что следует поднимать большую тревогу, но одновременно нужно быть устойчивыми и готовыми действовать.
«Я не считаю, что конфликт неизбежен. Нам просто нужно обеспечить, что мы к нему готовы. Это принцип "мир с помощью силы". Президент США Дональд Трамп говорит об этом постоянно. Мир с помощью силы. Будучи сильными и готовясь к конфликту, мы можем добиться того, чтобы он никогда не произошел», – сказал Гринкевич.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Таллине во время визита в Эстонию заявил, что НАТО не видит непосредственной угрозы нападения со стороны России, однако альянсу необходимо продолжать подготовку к возможному противостоянию. Он предложил союзникам ориентироваться на Эстонию в вопросе увеличения военных расходов, а также продолжать инвестировать в производство вооружений и наращивать поддержку Украины.
5 октября Bloomberg писало, что Гринкевич разрабатывает стратегию быстрой победы в случае якобы возможного нападения России на восточный фланг альянса.
В августе издание Politico сообщало о планах НАТО создать вдоль границ с Россией и Белоруссией единую систему из тысяч беспилотников, датчиков и спутников, связанных с помощью ИИ.
1 октября президент России Владимир Путин заявил, что Москва не намерена нападать на другие государства ни в ближайшие годы, ни в более отдаленной перспективе.