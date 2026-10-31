Главком НАТО в Европе: у альянса есть шанс избежать войны с Россией

«Я не считаю, что конфликт неизбежен. Нам просто нужно обеспечить, что мы к нему готовы. Это принцип "мир с помощью силы". Президент США Дональд Трамп говорит об этом постоянно. Мир с помощью силы. Будучи сильными и готовясь к конфликту, мы можем добиться того, чтобы он никогда не произошел», – сказал Гринкевич.