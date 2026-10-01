Путин: Россия не собирается нападать на другие страны
Россия никому не угрожает и не намерена нападать на другие государства ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 г. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, Москва не стремится к эскалации, но в случае нападения на Россию будет вынуждена ответить.
Президент также отметил, что понимание бесперспективности дальнейшей эскалации становится все более заметным в ряде европейских стран.
27 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад публикует «много страшилок» о якобы планах России против НАТО, но они не имеют ничего общего с действительностью.