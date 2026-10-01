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Главная / Политика /

Путин: Россия не собирается нападать на другие страны

Антон Потоков
Алексей Майшев / РИА Новости
Алексей Майшев / РИА Новости

Россия никому не угрожает и не намерена нападать на другие государства ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 г. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, Москва не стремится к эскалации, но в случае нападения на Россию будет вынуждена ответить.

Президент также отметил, что понимание бесперспективности дальнейшей эскалации становится все более заметным в ряде европейских стран.

27 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад публикует «много страшилок» о якобы планах России против НАТО, но они не имеют ничего общего с действительностью.

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