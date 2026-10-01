Путин: Россия не собирается нападать на другие страны

27 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад публикует «много страшилок» о якобы планах России против НАТО, но они не имеют ничего общего с действительностью.