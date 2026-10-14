Рютте не видит непосредственной угрозы нападения России на НАТО
НАТО не видит непосредственной угрозы нападения со стороны России, однако альянсу необходимо продолжать подготовку к возможному противостоянию. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Таллине во время визита в Эстонию. Трансляцию вела пресс-служба альянса.
При этом генсек призвал страны альянса сохранять готовность к противостоянию с РФ. Он предложил союзникам ориентироваться на Эстонию в вопросе увеличения военных расходов, а также продолжать инвестировать в производство вооружений и наращивать поддержку Украины.
Рютте подчеркнул необходимость сохранять спокойствие и одновременно укреплять оборонные возможности НАТО.
5 октября Bloomberg писало, что главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич разрабатывает стратегию быстрой победы в случае якобы возможного нападения России на восточный фланг альянса. По данным Bloomberg, документ должен определить порядок действий НАТО при якобы возможном вторжении на территорию альянса. Концепция предполагает сочетание традиционных вооруженных сил с новыми технологиями.
В августе Politico сообщали о планах НАТО создать вдоль границ с Россией и Белоруссией единую систему из тысяч беспилотников, датчиков и спутников, связанных с помощью ИИ. Искусственный интеллект предполагается использовать в том числе для пилотирования и поиска целей, при этом окончательное решение об ударе должен принимать оператор.
При этом 12 июня сам Гринкевич говорил, что, согласно изученным им разведданным, Россия не стремится к военному конфликту с НАТО. 1 октября президент России Владимир Путин также заявил, что Москва не намерена нападать на другие государства ни в ближайшие годы, ни в более отдаленной перспективе.