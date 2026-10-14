Рютте не видит непосредственной угрозы нападения России на НАТО

При этом 12 июня сам Гринкевич говорил, что, согласно изученным им разведданным, Россия не стремится к военному конфликту с НАТО. 1 октября президент России Владимир Путин также заявил, что Москва не намерена нападать на другие государства ни в ближайшие годы, ни в более отдаленной перспективе.