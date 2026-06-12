Глава сил НАТО в Европе: Россия не ищет конфликта с альянсом
Россия не стремится к военному конфликту с НАТО. Об этом заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами альянса в Европе Алексус Гринкевич на международной аэрокосмической выставке ILA в Берлине, пишет Financial Times.
«Я очень внимательно изучил разведданные. Россия не стремится к конфликту», – сказал Гринкевич, отвечая на вопрос о возможном применении Москвой военной силы против стран Прибалтики.
Как отмечает Financial Times, заявление командующего расходится с опасениями, которые регулярно высказывают представители прибалтийских государств. В регионе опасаются, что потенциальное сокращение американского военного присутствия может ослабить возможности НАТО по сдерживанию и повлиять на стратегические расчеты Москвы.
Российские власти неоднократно отвергали утверждения о возможной агрессии против стран альянса. 6 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств вновь раскритиковал подобные заявления. «Вот придумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол», – пояснил глава страны.