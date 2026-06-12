Глава сил НАТО в Европе: Россия не ищет конфликта с альянсом

Российские власти неоднократно отвергали утверждения о возможной агрессии против стран альянса. 6 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств вновь раскритиковал подобные заявления. «Вот придумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол», – пояснил глава страны.