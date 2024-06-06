О чем Владимир Путин говорил с руководством международных информагентств

На вопрос AFP о том, какой из трех флагов, стоящих у «Лахта-центра», ближе Путину – России, СССР или Российской империи, Путин ответил, что флаг России. При этом он призвал не искать в этой теме никакой подоплеки, в частности, имперских амбиций России, отметив, что это была всего лишь идея Миллера. «Мы в будущее смотрим, основываясь на реалиях сегодняшнего дня. Но флаги, которые вы видите, это часть нашей истории. Не надо ничего придумывать и на этих придумках формировать мнение о России», – заявил Путин. По его словам, Запад только вредит этим себе: «Вот придумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол. Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. <…> Говорят, а, караул, скоро Россия на нас нападет, и мы должны срочно вооружаться, срочно направлять вооружение на Украину. А на самом деле для чего это делать? Чтобы удержать своё собственное имперское положение и величие. Вот для чего это делается». Он предложил подумать, что стали бы делать США, если бы Россия развернула схожую деятельность в Канаде или Мексике.