О чем Владимир Путин говорил с руководством международных информагентств

О чем Владимир Путин говорил с руководством международных информагентствВо встрече приняли представители Reuters, AFP, AP, Kyodo News, ANSA и других СМИ
Владимир Путин более трех с половиной часов поздно вечером 5 июня разговаривал с руководителями международных информационных агентств. Президент России общался с ними в Санкт-Петербурге, где проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Сама встреча состоялась в «Лахта-Центре», где находится офис «Газпрома».
Подобные мероприятия Путин проводил ежегодно с 2014 г. по 2019 г. Затем на год встречи прервались, но в 2021 г. общение президента с главами информагентств вновь состоялось – но уже по видеоконференцсвязи из-за пандемии. После начала спецоперации на Украине в 2022 г. два года встречи не проводились.
В нынешнем мероприятии приняли участие главы агентств из дружественных и недружественных стран. Среди руководителей СМИ были представители «БелТА», Xinhua, IRNA, а также Reuters, Associated Press, Agence France-Presse, EFE, Kyodo News и другие (см. врез). Модерировал встречу гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов (см. врез).
Участники встречи
- главный редактор глобальных новостей Reuters (Великобритания) Самия Накхул
- главный редактор службы новостей по Европе и Африке AP (США) Джеймс Джордан
- главный редактор европейской информации AFP (Франция) Карим Тальби
- вице-президент по цифровому развитию Yonhap (Южная Корея) Сан Хен Пак
- заместитель главного редактора ANSA (Италия) Стефано Полли
- руководитель службы новостей DPA (Германия) Мартин Романчик
- исполнительный директор Kyodo News (Япония) Тосимицу Саваи
- директор по международным связям EFE (Испания) Хосе Мануэль Санс Минготе
- главный редактор Xinhua (КНР) Яньсун Люй
- генеральный директор IRNA (Иран) Али Надери
- генеральный директор УзА (Узбекистан) Абдусаид Кучимов
- модератор встречи гендиректор ТАСС (Россия) Андрей Кондрашов
- председатель правления АЗЕРТАДЖ (Азербайджан) Вугар Алиев
- гендиректор БелТА (Белоруссия) Ирина Акулович
- гендиректор Казинформ (Казахстан) Аскар Джалдинов
- замгендиректора, главный редактор Anadolu (Турция) Юсуф Озхан
Также во встрече участвовал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Если журналистов из дружественных стран больше интересовали вопросы об отношениях России с их странами – Белоруссией, Азербайджаном, Казахстаном, Китаем, то представители СМИ из стран недружественных задавали вопросы в основном про конфликт с Украиной. Протокол встречи предполагал по одному вопросу от СМИ – то есть всего 16 вопросов. Но после первого круга вопросов пошли по второму. Владимир Путин был расположен к общению и предложил остановиться примерно за полчаса до полуночи – ему еще предстояла поездка в Царское село, где он должен был посетить царскосельский лицей и выставку «Поэт и царь» к 225-летию Александра Пушкина. В итоге в Царское село президент приехал уже после полуночи – как раз 6 июня в день рождения поэта.
Кондрашов начал встречу со слов, что перед Путиным люди, которые формируют примерно 80% всего мирового новостного потока. «За то время, пока мы не встречались, многие страны, которые они представляют, вдруг стали недружественными по отношению к России. Но, наверное, это и будет интереснее посмотреть, чем дышат эти страны, какие вопросы считают для себя самыми главными», – сказал модератор. Он выразил надежду, что после встречи получится приблизиться «хотя бы на шаг» к пониманию того, как снизить градус напряженности между Россией и западными странами.
Первым задавала вопрос гендиректор белорусского агентства «БелТА» Ирина Акулович. Она спросила президента России о том, «насколько легко или сложно вам сейчас» [в отношениях с Белоруссией] и есть ли в Европейском союзе лидеры, с которыми можно было бы решать сложные вопросы. Путин говорил про развитие отношений России и Белоруссии и в целом отметил, что хотя все идет «по накатанной», все время приходится предпринимать усилия, чтобы решить возникающие вопросы.
Что интересовало западные СМИ
Следующий вопрос был предоставлен Самие Накхул из Reuters. Ее интересовало, кого бы Путин предпочел кандидатом для выстраивания отношений между Россией и США – нынешнего президента страны Джо Байдена или предыдущего президента Дональда Трампа. Путин ответил, что уже говорил раньше: Байден для него предсказуем. Когда же Трамп был президентом США, то он начал вводить «массированные санкции в отношении России». Президент отверг обвинения в особых отношениях между Россией и Трампом, но при этом подчеркнул, что преследование Трампа в суде является использованием судебной системы в ходе внутриполитической борьбы перед президентскими выборами в США.
На уточняющий вопрос, может ли что-то измениться в ситуации с конфликтом на Украине после прихода к власти в Штатах Трампа, Путин заявил, что США не интересует Украина, а интересует «величие Соединенных Штатов» и лидерство в мире. «А вот если будущая администрация изменит вектор целеполагания для себя и будет видеть смысл своего существования и своей работы в укреплении Соединенных Штатов изнутри, в укреплении экономики, финансов, выстраивания нормальных отношений в мире, более уважительных по отношению ко всем, тогда может что-то измениться», – считает президент.
Накхул также поинтересовалась, что может стать спусковым крючком для ядерной войны. Путин заявил, что не он поставил этот вопрос, а его «выводят на эту тему». Он напомнил, что США – единственная страна, использовавшая ядерное оружие, когда была Вторая мировая война. «Давайте не доводить не только до использования, а даже до угрозы использования», – сказал он. Правда, Путин все же отметил, что в ядерной доктрине России прописано, что в случае действий, угрожающих суверенитету и территориальной целостности страны, могут быть использованы все имеющиеся в распоряжении средства.
Мартин Романчик из Deutsche Presse-Agentur спросил президента о том, «предупреждал, предостерегал или угрожал» Путин канцлеру ФРГ Олафу Шольцу после того, как тот принял решение о поставках оружия Украине. «Почему вы решили, что мы кому-то угрожаем? Мы никому не угрожаем, тем более главе другого государства. Это моветон, это нехороший тон», – удивился Путин. Пожалуй, на этот вопрос президент России отвечал дольше всего. Он говорил о том, что война на Украине началась не в 2022 г., а в 2014 г. – с госпереворота в этой стране, который был поддержан США. После этого Путин напомнил про присоединение Крыма, ситуацию на Донбассе, минские договоренности, слова бывшего канцлера Ангелы Меркель, что эти договоренности никто не собирался соблюдать. «Ну не мы начали эту войну. Война началась в 2014 г. после госпереворота и попытки задавить тех, кто не согласен с госпереворотом, с помощью пушек», – заявил он.
По его словам, после восьми лет Россия была вынуждена признать народные республики Донбасса, а затем начать спецоперацию, чтобы защитить жителей этих республик. Он напомнил о «слитых» переговорах генерала Бундесвера о том, куда и как наносить удары по России. По его словам, отношение к ФРГ в России всегда было «очень хорошим». Но передача оружия для разрушения объектов на территории России «окончательно разрушает российско-германские отношения».
После этого Путин заявил, что ФРГ никогда не была «в полном смысле слова суверенным государством» и что он не хотел бы давать оценки Шольцу – но соцопросы показывают снижение рейтингов ХДС/ХСС и социал-демократов. По его мнению, Германия находится под влиянием США, но ей нужно учитывать прежде всего интересы немцев – а из-за проблем с газом в Германии стали закрываться предприятия. Он напомнил диверсию на «Северных потоках», при том что газ в Европу продолжает идти по другим трубопроводным системам – через Украину и Турцию. «Хорошо, взорвали одну трубу «Северного потока», но одна труба «Северного потока» жива, слава Богу. Почему Германия не хочет получать наш газ по этой трубе? Кто-нибудь может объяснить, в чем логика? Через территорию Украины можно получать, через Турцию можно получать, а по Балтийскому морю нельзя получать. Что это за бред такой?» – удивился Путин. Он подчеркнул, что Германия ведет ошибочную политику, так же как и США. Прежде всего происходящее влияет на экономику Европы, а экономика России растет – и по данным Всемирного банка, Россия стала четвертой экономикой в мире по паритету покупательной способности, добавил президент.
Спросили Путина и про количество потерь России в конфликте на Украине – вопрос прозвучал от AFP. Отвечать прямо на этот вопрос он отказался, но вновь заявил, что они в разы меньше, чем со стороны Украины. Путин привел цифры пленных с обеих сторон: российских солдат в плену у Украины 1348 человек, а украинских у России – 6465 человек. Что же касается безвозвратных потерь, то соотношение примерно один к пяти, сказал Путин.
«Знаете, это выглядит примерно так: по нашим подсчетам, в месяц украинская армия теряет 50 000 человек – это санитарные и безвозвратные потери, и то и другое, хотя безвозвратные и санитарные у них 50 на 50 примерно», – сказал Путин. После этого президент перешел к теме снижения возраста мобилизации на Украине и рассказал, что «администрация США настаивает на том, чтобы поэтапно снижался порог с 25 до 23, потом до 20 лет, а потом до 18, или сразу до 18». По словам Путина, на реализацию этого нужен примерно год, а после принятия Киевом соответствующих законов администрация США «избавится» от Владимира Зеленского – «несколько кандидатов [ему на замену] есть, как я понимаю».
На вопрос AFP о том, какой из трех флагов, стоящих у «Лахта-центра», ближе Путину – России, СССР или Российской империи, Путин ответил, что флаг России. При этом он призвал не искать в этой теме никакой подоплеки, в частности, имперских амбиций России, отметив, что это была всего лишь идея Миллера. «Мы в будущее смотрим, основываясь на реалиях сегодняшнего дня. Но флаги, которые вы видите, это часть нашей истории. Не надо ничего придумывать и на этих придумках формировать мнение о России», – заявил Путин. По его словам, Запад только вредит этим себе: «Вот придумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол. Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. <…> Говорят, а, караул, скоро Россия на нас нападет, и мы должны срочно вооружаться, срочно направлять вооружение на Украину. А на самом деле для чего это делать? Чтобы удержать своё собственное имперское положение и величие. Вот для чего это делается». Он предложил подумать, что стали бы делать США, если бы Россия развернула схожую деятельность в Канаде или Мексике.
Хосе Мануэль Санс Минготе из испанского EFE попросил прокомментировать Путина то, что Россию обвиняют в дезинформации для дестабилизации выборов в Европе. Путин ответил, что граждан Европы волнует их материальное благополучие, но политика большинства стран Запада приводит к тому, что благополучие, к которому европейцы привыкли, «если не исчезает, то находится в зоне риска». И это связано с ошибками в работе политиков и сваливанием этих ошибок на внешние условия: «Не нужно искать виновных на стороне, нужно разобраться в своих собственных действиях».
Стефано Полли из итальянского ANSA спросил Путина о реакции России на разрешение некоторых западных стран наносить удары их оружием по России в ходе конфликта на Украине. Президент заявил, что сейчас уже нет иллюзий, что полетное задание формируется не Украиной, а теми странами, кто это оружие поставляет – США, Великобританией и др. Россия планирует совершенствовать системы ПВО, а кроме того, у России появляется право поставлять оружие такого же класса в те регионы мира, откуда «будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России».
При этом Путин отметил, что Италия, в отличие от других западных стран, «не раздувает пещерную русофобию», и что в конечном итоге отношения с Италией после исправления ситуации на Украине восстановятся быстрее, чем с другими странами Европы. Схожим образом Путин ответил и на вопрос об отношениях между Россией и Южной Кореей, отвечая на вопрос агентства Yonhap. По его словам, Россия ценит, что нет прямых поставок южнокорейского оружия в зону конфликта на Украине, хотя и есть приобретение оружия американскими компания для последующей передачи Киеву.
Был вопрос и от американского агентства Associated Press. Главный редактор службы новостей по Европе и Африке Джеймс Джордан спросил, как можно положить конец боевым действиям на Украине. Путин рассказал, что когда-то Байден прислал ему письмо, и президент России написал ему ответ – чтобы прекратить боевые действия на Украине, США нужно перестать поставлять оружие Киеву. По словам Путина, тогда конфликт прекратится в течение двух – трех месяцев. Также он призвал никого не мешать возможному мирному процессу, как это весной 2022 г. сделал на тот момент премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, уговоривший Украину отказаться от договоренностей, заключенных в Стамбуле. Стояли же за этим США, уверен Путин. «Когда у вас будет такая возможность поговорить с руководством своей страны, спросите, пожалуйста, их: зачем вы помешали заключению мирного договора между Россией и Украиной»? – подчеркнул он.
Тосимицу Саваи из японского Kyodo News спросил, естественно, про Курилы – в частности, про планы Путина посетить четыре спорных острова, о возможности японцев приезжать на могилы своих предков на этих островах, о продолжении переговоров по подготовке мирного договора между Россией и Японией и отношениях России и Северной Кореи. «Вы сейчас сказали о том, что мое посещение [островов] приведет к проблемам по решению вопросов, связанных с подготовкой мирного договора. <…> Япония присоединилась к призывам добиться стратегического поражения России, и вы думаете, что это хорошие условия для проведения переговоров по мирному договору? Вы думаете, что мое гипотетическое желание посетить острова – это серьезнее, чем заявление правительства Японии о том, что нужно добиться стратегического поражения Российской Федерации»? – возмутился Путин. По его словам, Россия «ничего не делала», чтобы усложнить двусторонние отношения с Японией. Что касается Северной Кореи, то Путин заявил, что это соседи России: «Мы будем развивать отношения, нравится это кому-то или нет».
Спросили журналисты и про своих коллег. АFP интересовало, может ли Россия помочь в расследовании погибшего на Украине от атаки дрона корреспондента агентства Армана Сольдена. Путин отметил, что Россия готова организовать эту работу, хотя как это сделать на практике в зоне боевых действий, он не знает. Он также добавил, что в конфликте погибло как минимум 30 российских журналистов. А представитель AP спросил, когда будет освобожден журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович. Путин ответил, что такие вопросы решаются не через СМИ, а через диалог спецслужб и на основе взаимности: «Соответствующие службы Соединенных Штатов и России находятся по этому вопросу в контакте друг с другом».
Что интересовало СМИ из дружественных стран
Вугара Алиева из азербайджанского агентства АЗЕРТАДЖ интересовали отношения между Россией и Азербайджаном. А Али Надери из иранского IRNA – развитие отношений России и Ирана после гибели президента страны Эбрахима Раиси. Путин заявил, что между странами есть план совместной работы, и выразил надежду, что работа продолжится и после гибели Раиси. Причем он отметил, что встретится с новым руководством Ирана на площадках ШОС и БРИКС.
«Очень хорошие, по-другому и не скажешь», – ответил Путин на вопрос Аскара Джалдинова из казахстанского «Казинформ» о двусторонних отношениях. Он отметил, что Россия планирует подавать газ в Северный Казахстан, поскольку это будет дешевле, чем прокладывать новые газовые маршруты. Абдусаид Кучимов из узбекского агентства УзА тоже спрашивал про двусторонние отношения и интересовался мнением Путина по поводу ситуации в Афганистане.
Главный редактор Xinhua Яньсун Люй спросил Путина про отношения России и Китая. Россия выстраивала партнерские отношения с Китаем последние 15 лет, а не начала это делать в последние годы из-за «нынешней конъюнктуры», отметил президент: «Надо сказать, что у нас практически все получается». Путин привел мнение российских «молодых», «но достаточно опытных» экономистов о том, что китайцам удалось создать своеобразную модель экономики, но более эффективную, чем в США. «Да, можно много ругаться, спорить с китайским руководством, что некоторые западные коллеги наши и делают, говорить о том, что у них что-то не рыночное, говорить о том, что они курс юаня устанавливают решениями политбюро и так далее, все что угодно можно говорить, но результат-то всем известен», – сказал он, отметив, что со стороны США ошибочно пытаться затормозить экономику Китая. Также Путин сказал, что Россия продолжит проводить военные учения с Китаем и сотрудничать в сфере военно-технического сотрудничества.
Андрей Кондрашов спросил Путина про перспективы российской экономики. На это Путин заметил, что рост экономики идет в том числе и за счет того, что российский бизнес занимает те ниши, которые освободились после ухода из России западных компаний, и этот рост может быть ограничен. «Мы это понимаем», – сказал он, подчеркнув, что именно поэтому одной из главных целей России сейчас является технологическая независимость, и в это планируется вкладывать большие ресурсы.
Юсуфа Озхана из турецкого агентства Anadolu интересовало, как можно разрешить конфликт в секторе Газа. Путин заявил, что США монополизировали израильско-палестинское урегулирование. Решением же конфликта может стать только создание двух отдельных государств на территории, подчеркнул президент. Уже позже Путина вновь о ситуации в Палестине спросила представитель Reuters. По его словам, основной вклад в решение конфликта должны вносить страны региона. При этом он отметил, что и Россия, и США выступают за прекращение огня в регионе, но при этом инициативы в совбезе ООН ветируются: «Если бы мы не занимались взаимным "ветированием", а на основе заинтересованности в решении проблемы попытались договариваться, то наверное это и было бы путем к решению проблемы».
Озхан также спросил Путина о планах России по поводу строительства газового хаба в Турции и в целом про двусторонние отношения между странами. Президент сказал, что на первом этапе это будет электронная площадка для торговли газом на Европу. Он также подчеркнул, что украинские беспилотники периодически пытаются атаковать корабли, которые охраняют «Голубой поток» и «Турецкий поток», которые поставляют газ в Турцию. «Кстати говоря, обращаем ваше внимание, по некоторым направлениям Турция сотрудничает с Украиной, а Украина в это же время пытается нанести удары по газопроводам, по которым идет газ в Турцию», – сказал он, предложив проинформировать президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана об этом.
Правда, после этого Путин сказал, что экономический блок правительства Турции «в последнее время делает упор на получение кредитов, инвестиций, на получение грантов из западных финансовых институтов». «Наверное, это неплохо. Но если это связано с ограничениями торгово-экономических связей с Россией, то потерь для турецкой экономики будет больше, чем приобретений. На мой взгляд, такая угроза существует», – сказал Путин.
Завершил Путин встречу словами благодарности журналистам и обратился, кажется, прежде всего, к представителям западных СМИ: «В условиях очень сложной ситуации – не будем возвращаться назад, из-за чего, все мы понимаем, что происходит, – но за то что вы здесь, такой интерес проявляете, я вам хочу сказать слова благодарности».
«Надеюсь, что наша сегодняшняя встреча и ваша работа в будущем будет всё-таки направлена на то, чтобы ситуация между нашими странами в двустороннем порядке и ситуация в мире в целом всё-таки стабилизировалась и шла в направлении урегулирования кризисов, а не бесконечной эскалации и обострения», – сказал президент России.