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Зарубежными гостями Путина на ПМЭФе станут лидеры Боливии и Зимбабве

А с лидером сербов в Боснии Додиком президент обсудит резолюцию ООН о признании геноцида в Сребренице
Владимир Кулагин
Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин примет участие с 5 по 7 июня в мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), где, как рассказал журналистам его помощник Юрий Ушаков, у него состоятся и переговоры с зарубежными коллегами. Но первое мероприятие Путина на полях ПМЭФа пройдет 5 июня – им станет встреча с руководителями международных информагентств.

6 июня состоятся первая встреча российского лидера с президентом Боливии Луисом Арсе и переговоры с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Главы государств поговорят сперва в формате один на один, а затем к ним присоединятся министры. Кроме того, Арсе и Мнангагва будут присутствовать с Путиным на сцене и во время пленарного заседания на следующий день – 7 июня. Для Мнангагвы грядущий визит в Россию станет четвертым (он правит страной с 2017 г.), и последний раз он приезжал год назад тоже в Петербург – на форум «Россия – Африка».

Помимо этого 6 июня в графике Путина значится беседа с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Русеф (бывшая президент Бразилии) – к работе этого института у Кремля, как заявил Ушаков, «есть вопросы». Наконец, заключительные переговоры в этот день у президента России пройдут с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, уже вторые в 2024 г. (он был гостем «Игр будущего» в Казани). Они обсудят принятую в конце мая Генассамблеей ООН резолюцию о геноциде в Сребренице в Боснии в 1995 г. Сразу после ее принятия Додик говорил, что сербы больше не могут жить в одной стране с бошняками, и обещал в течение 30 дней представить соглашение о мирном разделе Боснии и Герцеговины. Ушаков отметил, что Москва считает, что принятие этой резолюции «способно лишь усугубить существующие разногласия» в Боснии и разжечь новые конфликты на Балканах.

Известно, что 7 июня после пленарного заседания Путин планирует провести встречу с представителями общественной организации «Женщины бизнеса».

При этом почетный статус страны-гостя ПМЭФа в 2024 г. получил Оман, чью делегацию возглавит министр промышленности, торговли и привлечения инвестиций Кайс Аль-Юсеф. Кроме того, в Петербурге в ПМЭФе из иностранных лидеров примут участие премьер ЦАР Феликс Молуа, президент Абхазии Аслан Бжания, премьер Южной Осетии Константин Джуссоев. Всего на форум прибудут государственные и политические делегации из 45 стран. Общее число иностранных гостей ПМЭФа составит более 17 000 из 136 государств. Приглашены и руководители таких организаций, как ОПЕК, СНГ, ОДКБ, Союзное государство, Организация черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), а также представители Евразийской экономической комиссии, Африканского союза и др. Лозунгом ПМЭФ-2024 избран слоган «Основа многополярности – формирование новых центров роста», на полях форума пройдет около 400 мероприятий.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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