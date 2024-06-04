Зарубежными гостями Путина на ПМЭФе станут лидеры Боливии и Зимбабве

Помимо этого 6 июня в графике Путина значится беседа с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Русеф (бывшая президент Бразилии) – к работе этого института у Кремля, как заявил Ушаков, «есть вопросы». Наконец, заключительные переговоры в этот день у президента России пройдут с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, уже вторые в 2024 г. (он был гостем «Игр будущего» в Казани). Они обсудят принятую в конце мая Генассамблеей ООН резолюцию о геноциде в Сребренице в Боснии в 1995 г. Сразу после ее принятия Додик говорил, что сербы больше не могут жить в одной стране с бошняками, и обещал в течение 30 дней представить соглашение о мирном разделе Боснии и Герцеговины. Ушаков отметил, что Москва считает, что принятие этой резолюции «способно лишь усугубить существующие разногласия» в Боснии и разжечь новые конфликты на Балканах.