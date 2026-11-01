Как «синий зуб» связал мир: история Bluetooth и его случайного названия

Как «синий зуб» связал мир: история Bluetooth и его случайного названияК беспроводной технологии приложили руку викинги и голливудская звезда 1940-х
Современный мир сложно представить без технологии Bluetooth: она связывает смартфоны с беспроводными наушниками, «умными» часами, фитнес-трекерами, автомобилями и даже экзотическими гаджетами вроде кроссовок с подогревом. Казалось бы, при чем тут голливудская звезда 1940-х гг. и скандинавский король, умерший 1040 лет назад, 1 ноября 986 г.? История названия Bluetooth – это переплетение инженерной мысли, случайностей и неожиданных исторических параллелей.
От проводов к «воздуху»
В 1990-х гг. инженерам и энтузиастам надоела путаница проводов, по которым передавались данные между устройствами. Идея связать гаджеты «по воздуху» витала в воздухе, но оставался вопрос: как это реализовать?
Долгое время обмен информацией проходил через инфракрасный (ИК) порт, имевший целый ряд неудобств. Например, процесс отправки файлов занимал довольно много времени. К тому же при ярком свете устройства приходилось подносить почти вплотную друг к другу. Вдобавок гаджеты нельзя было перемещать в момент соединения, чтобы не сорвать его. Минусов было настолько много, что явно требовалась альтернативная технология.
В 1994 г. шведская компания Ericsson поручила группе инженеров под руководством Яапа Хаартсена разработать такую технологию. В команду также пригласили доцента Свена Маттиссона из Лундского университета, который занимался микроэлектроникой.
Озарение пришло к Хаартсену на конференции IEEE в Гааге. Там расхваливали радиодиапазон 2,4 ГГц, доступный для использования без лицензии. Трудность заключалась в том, что в этом диапазоне уже работало множество устройств – от промышленного и медицинского оборудования до радионянь и брелков для открывания ворот. Все это создавало серьезные помехи в эфире.
Технология от голливудской актрисы
На помощь пришла технология, придуманная голливудской дивой Хеди Ламарр, которую в 1930–1940-х гг. называли самой красивой женщиной мира. После съемочного дня актриса садилась вместе со своим другом Джорджем Антейлом за стол и разрабатывала радиоуправляемую торпеду, недоступную для перехвата или глушения. Вдвоем они изобрели систему псевдослучайной перестройки рабочей частоты (ППРЧ).
Представьте, что вы разговариваете с кем-то в шумной комнате. Чтобы лучше слышать друг друга, вы заранее договариваетесь о схеме перемещений и перебегаете в разные места комнаты. Даже если в какой-то точке окажется слишком шумно, потеряется лишь крошечная доля информации. Ламарр и Антейл реализовали эту идею технически: они установили в приемник и передатчик радиоволн генераторы случайных чисел, выдававшие одинаковые последовательности цифр.
Именно на основе ППРЧ работает классическая версия Bluetooth: она «прыгает» 1600 раз в секунду по 79 каналам в диапазоне 2,4 ГГц. Даже если где-то возникают сильные помехи, выпавшую информацию легко восстановить благодаря технологии избыточного кодирования.
Военные в 1940-е гг. сочли эту технологию слишком сложной, и ее начали активно применять только к концу века – в том числе для GPS и Wi-Fi. Срок патента к тому времени уже истек, поэтому Ламарр и Антейл не разбогатели на своем изобретении. Но в 1997 г. актрису удостоили сразу двух наград – BULBIE Gnass Spirit of Achievement Award и EFF Pioneer Award. В обоих случаях она стала первой в истории женщиной‑лауреатом. По легенде, узнав о награждении, Ламарр вздохнула: «Ну наконец‑то!»
Имена давно минувших дней
Руководство Ericsson прекрасно понимало, что технология оказывается коммерчески успешной, только если становится стандартом для всей отрасли. Поэтому оно предложило сотрудничество компании Intel. Позже к ним присоединились IBM, Nokia, Toshiba и другие гиганты.
У проекта беспроводной связи Ericsson было рабочее название MC-Link. У Intel был свой аналог под кодовым именем Biz-RF (сокращение от Business Radio Frequency – бизнесовая радиочастота). Оба названия маркетологи сочли неподходящими для торговой марки, да и инженерам названия не нравились.
Как-то Маттиссон из Ericsson, находясь в командировке в Канаде, зашел в бар с главой подразделения ноутбуков Intel Джимом Кардачем. Кардач увлекался историей, и разговор зашел о прошлом Скандинавии. На прощание Маттиссон посоветовал ему прочитать роман шведского писателя Франца Гуннара Бенгтссона «Длинные корабли» (в русском переводе «Рыжий Орм»). Там Кардач встретил упоминание о короле Харальде Синезубом.
Харальд Синезубый – легендарная фигура для Скандинавии. Он родился в 930-е гг., а умер 1 ноября 986 г. (по другим версиям – 985 г.). Он объединил датские племена, в 965 г. при нем Дания приняла христианство, а в 970-х гг. он вмешался в борьбу за норвежский престол и установил власть над частью Норвегии.
По распространенной версии, короля прозвали «Синезубым» (Blåtand) за темный цвет зубов. Cлово blå в те времена обозначало гораздо более темный оттенок, чем сейчас. Дело то ли в зубном налете, а то ли, как считают некоторые историки, у него был гнилой зуб, который казался черным.
Слово «синезубый» засело в голову у Кардача. Ему показалось интересной идеей назвать проект, над которым работала шведская компания, по имени скандинавского короля Х в., объединявшего народы точно так же, как технология беспроводной связи объединяет разные устройства.
На следующий же день Кардач высказал свои соображения коллегам. Он даже придумал логотип – соединение двух скандинавских рун Hagall (ᚼ) и Bjarkan (ᛒ), соответствующих инициалам короля Харальда (H.B. – Harald Blåtand). Инженеры пришли в восторг, представив, что в какой-то момент Биллу Гейтсу придется произносить перед аудиторией «Синий зуб» (Bluetooth), вспоминал Кардач в своей автобиографии. Однако маркетологам и руководству идея не понравилась: например, боссы Intel хотели назвать технологию в честь какой‑нибудь горы или реки в Северной Америке.
Компромисс
Слово Bluetooth быстро прижилось среди инженеров, работавших над проектом. В итоге сложился негласный компромисс: использовать его, пока маркетинг не предложит официальный бренд. Дедлайн наступил в 1998 г.: компании должны были подписать юридическое соглашение о создании некоммерческой организации – правообладателя технологии. В документе требовалось указать название.
Маркетологи по‑прежнему не могли определиться. Наиболее перспективными считались варианты RadioWire и PAN (Personal Area Networking). После долгих споров предпочтение отдали PAN. Но тут выяснилось, что в пылу дискуссии никто не проверил, свободна ли эта торговая марка. Нашлось 1700 разных брендов с PAN, включая обанкротившуюся авиакомпанию Pan Am. Риск судебных исков был слишком велик, а сроки поджимали.
Тогда Кардач напомнил, что по данным юристов, ни одна торговая марка не содержит слова Bluetooth. К тому же это название уже фигурировало во всех черновиках документов как временное. Так технология официально получила свое необычное, но запоминающееся имя.
В 1998 г. была основана некоммерческая организация Bluetooth SIG (Киркленд, Вашингтон), которая отвечает за лицензирование технологии, контролирует ее внедрение и координирует новые разработки. В ней сейчас состоит более 30 000 компаний. Странное название так быстро запомнилось пользователям, что Управление по товарным знакам США поначалу отказалось регистрировать товарный знак, указав, что слово Bluetooth является общераспространенным названием беспроводной технологии. НКО пришлось доказывать, что именно его члены придумали такой бренд.
По иронии судьбы Маттиссон почти не участвовал в этих перипетиях. После создания Bluetooth SIG ему позвонил недавно назначенный гендиректор Ericsson Свен-Кристер Нильссон и поинтересовался, почему технологию назвали как зубоврачебный кабинет. Маттиссон не смог ответить. В поисках объяснения он написал Кардачу, и тот напомнил про тот самый разговор в баре и роман Бенгтссона. Вот только докладывать начальству, что название родилось за кружкой пива, Маттиссон постеснялся. Позже гендиректор Ericsson прочитал об этом в СМИ.
Убийцы Bluetooth
Первым коммерческим устройством с Bluetooth стала беспроводная гарнитура (hands-free) HBH-10, которую Ericsson представила 15 ноября 1999 г. на выставке COMDEX в Лас-Вегасе. В следующем году ее начали продавать клиентам. Телефонов с Bluetooth-модулем тогда еще не существовало. Поэтому к гарнитуре прилагался адаптер, который нужно было вставить в разъем для наушников во флагманских моделях Ericsson.
Ericsson T36 должен был стать первым аппаратом со встроенным Bluetooth, но технология была еще слишком «сырой», и модель так и не поступила в продажу. Первым массовым телефоном с Bluetooth стал Ericsson R520m, который появился в магазинах в 2001-м.
Параллельно с Bluetooth в том же диапазоне 2,4 ГГц разрабатывалась другая технология – Wi-Fi. Они так и не стали конкурентами. У Wi-Fi был важный минус: для работы требовалась мощность до 100 мВ, а значит, нужна была большая и тяжелая батарея. Устройства с Bluetooth потребляют всего 2,5 мВт – именно поэтому компактные гаджеты вроде наушников, часов и фитнес‑браслетов могут долго работать от небольшой батарейки.
Но это не значит, что у Bluetooth вообще нет конкурентов. В наши дни есть менее распространенные, но вполне рабочие технологии вроде ZigBee, используемой в «умных домах», NearLink от Huawei, Z-Wave и другие. А в 2023 г. исследователи из Университета Сассекса разработали способ передачи данных с помощью модуляции низкочастотного электрического поля. Он менее энергозатратен и при этом более устойчив к помехам. Так что есть вероятность, что Bluetooth в будущем станет такой же редкостью, как ИК-порт на смартфоне.