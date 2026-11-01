Как «синий зуб» связал мир: история Bluetooth и его случайного названия

Военные в 1940-е гг. сочли эту технологию слишком сложной, и ее начали активно применять только к концу века – в том числе для GPS и Wi-Fi. Срок патента к тому времени уже истек, поэтому Ламарр и Антейл не разбогатели на своем изобретении. Но в 1997 г. актрису удостоили сразу двух наград – BULBIE Gnass Spirit of Achievement Award и EFF Pioneer Award. В обоих случаях она стала первой в истории женщиной‑лауреатом. По легенде, узнав о награждении, Ламарр вздохнула: «Ну наконец‑то!»