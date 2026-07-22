Публичные WiFi-сети продолжают расширяться

Публичные WiFi-сети продолжают расширятьсяПараллельно растут требования к стабильности и скорости подключения
В России продолжает расти популярность WiFi в общественных местах на фоне проблем с мобильным интернетом. В первом полугодии 2026 г. по сравнению с первым полугодием 2025 г. количество подключений в публичных городских интернет-сетях увеличилось в 3,5 раза до 4,1 млрд сессий. К такому выводу пришли аналитики оператора публичного WiFi Hot-WiFi (предоставляет услуги публичного WiFi 4000 компаний – кафе, гостиницам, торговым центрам), проанализировав динамику подключений пользователей в центральных районах столицы. Тенденцию подтвердили крупные провайдеры – «Ростелеком», «Билайн» и «Транстелеком».
Трафик в публичных WiFi-сетях в России за первые шесть месяцев 2026 г. вырос в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и превысил 3,6 млн Гб. Пользователи потребляют цифровые сервисы во всех типах городских пространств – от кафе и торговых центров до гостиниц, транспортных узлов и бизнес-центров, перечисляет сооснователь Hot-WiFi Вадим Виноградов.