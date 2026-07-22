Публичные WiFi-сети продолжают расширяться

В России продолжает расти популярность WiFi в общественных местах на фоне проблем с мобильным интернетом. В первом полугодии 2026 г. по сравнению с первым полугодием 2025 г. количество подключений в публичных городских интернет-сетях увеличилось в 3,5 раза до 4,1 млрд сессий. К такому выводу пришли аналитики оператора публичного WiFi Hot-WiFi (предоставляет услуги публичного WiFi 4000 компаний – кафе, гостиницам, торговым центрам), проанализировав динамику подключений пользователей в центральных районах столицы. Тенденцию подтвердили крупные провайдеры – «Ростелеком», «Билайн» и «Транстелеком».