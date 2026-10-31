Аргентинский банк Galicia начал массово закрывать счета граждан РФ и Белоруссии

По словам Дайнеко, счет перестал отображаться в приложении. Сам банк не дает комментариев. На вопрос, можно ли открыть счет заново, в коммерческой структуре ответили отказом. Закрытие счета коснулось и тех, кто уже получил аргентинское гражданство.