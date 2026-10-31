Аргентинский банк Galicia начал массово закрывать счета граждан РФ и Белоруссии
По словам Дайнеко, счет перестал отображаться в приложении. Сам банк не дает комментариев. На вопрос, можно ли открыть счет заново, в коммерческой структуре ответили отказом. Закрытие счета коснулось и тех, кто уже получил аргентинское гражданство.
В Telegram-канале создали чат пострадавших, там более 250 участников, сообщила Дайнеко. Они готовят коллективный иск. Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», пострадавших около 500. В банке пользователям объясняют закрытие счетов «коммерческими решениями». Клиентам предложили вывести средства, но забрать деньги можно не во всех отделениях.
В июне крупнейший банк Португалии Caixa Geral de Depositos предупредил часть клиентов-россиян о закрытии счетов и прекращении обслуживания с 14 августа 2026 г.