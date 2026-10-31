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Аргентинский банк Galicia начал массово закрывать счета граждан РФ и Белоруссии

Ася Султанова

Аргентинский банк Galicia без объяснения причин и без уведомлений начал закрывать счета граждан России в Белоруссии. Об этом сообщила в соцсети X пользователь Арина Дайнеко. Информация также появилась в Telegram-канале «Осторожно, новости».

По словам Дайнеко, счет перестал отображаться в приложении. Сам банк не дает комментариев. На вопрос, можно ли открыть счет заново, в коммерческой структуре ответили отказом. Закрытие счета коснулось и тех, кто уже получил аргентинское гражданство.

В Telegram-канале создали чат пострадавших, там более 250 участников, сообщила Дайнеко. Они готовят коллективный иск. Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», пострадавших около 500. В банке пользователям объясняют закрытие счетов «коммерческими решениями». Клиентам предложили вывести средства, но забрать деньги можно не во всех отделениях.

В июне крупнейший банк Португалии Caixa Geral de Depositos предупредил часть клиентов-россиян о закрытии счетов и прекращении обслуживания с 14 августа 2026 г. 

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