Трамп оценил возможность заключения сделки по Украине в декабре

«Думаю, мы близки к заключению там сделки. Раньше я так не говорил. Сейчас могу это сказать. Как вы знаете, между лидерами Украины и России колоссальная ненависть. Но, считаю, есть очень хорошие шансы, что и этот вопрос нам удастся урегулировать. Мы сейчас прорабатываем много сделок», – заявил Трамп.