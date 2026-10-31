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Трамп оценил возможность заключения сделки по Украине в декабре

По словам президента США, в ходе переговоров уже проработано много вопросов
Ася Султанова
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Президент США Дональд Трамп заявил о близости сделки по Украине. Об этом он сообщил в подкасте The Benny Show в соцсети X.

«Думаю, мы близки к заключению там сделки. Раньше я так не говорил. Сейчас могу это сказать. Как вы знаете, между лидерами Украины и России колоссальная ненависть. Но, считаю, есть очень хорошие шансы, что и этот вопрос нам удастся урегулировать. Мы сейчас прорабатываем много сделок», – заявил Трамп.

Так глава Белого дома прокомментировал слухи о том, что в декабре на саммите G20 Россия и Украина могут подписать мирное соглашение в принадлежащем Трампу поместье Trump National Doral в Майами – и в него может быть включен Иран.

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29 октября помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что трехсторонние переговоры по Украине пройдут после 4 ноября, точная дата будет определена в ближайшее время. Он добавил, что состав российской делегации для участия в предстоящих переговорах пока не определен.

По словам Ушакова, проведение переговоров будет зависеть в том числе от действий украинской стороны в праздничные дни. Помощник президента, комментируя возможность переговоров с Европой, также заявил, что российской стороне, вероятно, придется говорить с «не очень симпатичными» людьми.

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30 октября Ушаков заявил, что Россия и США приступили к согласованию даты трехсторонней встречи в Абу-Даби, ее проведение планируется в ноябре.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил ограничение боевых действий в зоне проведения спецоперации на Украине во время подготовки к трехсторонним переговорам.

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