Россия и США начали согласовывать дату трехсторонней встречи в Абу-Даби
Россия и США приступили к согласованию даты трехсторонней встречи в Абу-Даби, проведение которой планируется в ноябре. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
По словам Ушакова, российская сторона уже передала Вашингтону свои предложения и ожидает ответа американских представителей. «Мы начали процесс согласования. Американцам передали кое-какие наши соображения, они дадут нам ответ», – заявил помощник президента.
Он уточнил, что ранее в качестве ориентировочного срока проведения переговоров называлась середина ноября, однако конкретные даты стороны не обсуждали. «Сейчас уже началось обсуждение», – уточнил Ушаков.
30 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атаки Киева на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) не ставят под сомнение предстоящие трехсторонние переговоры в ОАЭ.
Ушаков также сообщал, что вопросы обеспечения безопасности России и Украины после окончания военных действий станут одной из тем обсуждений.