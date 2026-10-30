Ушаков: в Абу-Даби обсудят вопросы безопасности России и Украины

Ушаков также заявил, что все стороны сейчас хотят завершения конфликта на Украине, в том числе европейские страны. Он отметил, что в Европе сейчас идут споры, которые могут свидетельствовать о подвижках в подходах к урегулированию. Комментируя возможное присутствие европейских представителей в Абу-Даби, где планируются обсуждения по Украине, помощник президента РФ подчеркнул, что их приезд сам по себе не будет означать участия в переговорах. По его словам, европейцы могут консультироваться с украинской и американской делегациями или передавать им свои позиции, однако формальным участием в переговорном процессе это считаться не будет.