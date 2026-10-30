Путин провел переговоры с президентом Мадагаскара

В ходе встречи Путин отметил, что отношения России с африканскими странами развиваются в хорошем темпе и на качественном уровне. Ранее российский лидер заявлял о заинтересованности Москвы в дальнейшем расширении торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества с государствами континента.