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Главная / Политика /

Путин провел переговоры с президентом Мадагаскара

Анна Виноградова
Ведомости
Ведомости

Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной, который прибыл в Москву для участия в третьем саммите «Россия – Африка». Об этом сообщает «РИА Новости».

В ходе встречи Путин отметил, что отношения России с африканскими странами развиваются в хорошем темпе и на качественном уровне. Ранее российский лидер заявлял о заинтересованности Москвы в дальнейшем расширении торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества с государствами континента.

Предыдущая встреча Путина и Рандрианирины состоялась 19 февраля 2026 г. в Кремле. Тогда стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и международную повестку. Российский президент отметил возможности взаимодействия в геологоразведке, энергетике и сельском хозяйстве.

Третий саммит «Россия – Африка» проходил в Москве 28–29 октября. В нем приняли участие делегации 48 африканских стран. Участники обсудили развитие политического, экономического и гуманитарного сотрудничества, а также приняли итоговую декларацию.

По итогам саммита Путин сообщил, что достигнутые договоренности будут реализовываться на системной основе. Он также подчеркнул потенциал дальнейшего увеличения товарооборота России со странами Африки, который составляет $27 млрд.

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