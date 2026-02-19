Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин отметил потенциал взаимодействия России и Мадагаскара в геологоразведке

Ведомости

У России и Мадагаскара имеются хорошие возможности взаимодействия в сфере геологоразведки, энергетики, в сельском хозяйстве, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой республики Микаэлем Рандрианириной. Его слова приводит Кремль.

Российский лидер отметил, что Москва готова развивать отношения в гуманитарной сфере, а также работать с Антананариву на международных площадках. Рандрианирина в ответ подчеркнул, что Мадагаскар намерен развивать отношения с Россией во всех сферах, в частности углеводорода, развития инфраструктуры и в военной сфере.

«Мы готовы работать с вами, открыты для сотрудничества. Мы готовы перейти на новый этап», – отметил президент Мадагаскара.

19 февраля состоялся первый визит Рандрианирины в Россию после его прихода к власти в октябре 2025 г. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что встреча двух глав государств пройдет в узком составе в формате официального завтрака.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте