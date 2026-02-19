Путин отметил потенциал взаимодействия России и Мадагаскара в геологоразведке
У России и Мадагаскара имеются хорошие возможности взаимодействия в сфере геологоразведки, энергетики, в сельском хозяйстве, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой республики Микаэлем Рандрианириной. Его слова приводит Кремль.
Российский лидер отметил, что Москва готова развивать отношения в гуманитарной сфере, а также работать с Антананариву на международных площадках. Рандрианирина в ответ подчеркнул, что Мадагаскар намерен развивать отношения с Россией во всех сферах, в частности углеводорода, развития инфраструктуры и в военной сфере.
«Мы готовы работать с вами, открыты для сотрудничества. Мы готовы перейти на новый этап», – отметил президент Мадагаскара.
19 февраля состоялся первый визит Рандрианирины в Россию после его прихода к власти в октябре 2025 г. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что встреча двух глав государств пройдет в узком составе в формате официального завтрака.