Путин отметил потенциал взаимодействия России и Мадагаскара в геологоразведке

Российский лидер отметил, что Москва готова развивать отношения в гуманитарной сфере, а также работать с Антананариву на международных площадках. Рандрианирина в ответ подчеркнул, что Мадагаскар намерен развивать отношения с Россией во всех сферах, в частности углеводорода, развития инфраструктуры и в военной сфере.