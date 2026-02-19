Газета
Политика

Встреча Путина и лидера Мадагаскара пройдет в формате официального завтрака

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин 19 февраля проведет в Москве переговоры с президентом Республики Мадагаскар на переходный период Микаэлем Рандрианириной в формате официального завтрака. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Будет беседа в узком составе и будут российско-малагасийские переговоры в формате официального завтрака», – отметил представитель Кремля.

О предстоящей встрече с лидером Мадагаскара в Кремле сообщали еще 18 февраля. Тогда уточнялось, что стороны планируют обсудить текущее состояние и перспективы сотрудничества в различных сферах, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Песков отметил, что также у президента запланировано еще несколько отдельных встреч, но они будут носить уже непубличный характер.

