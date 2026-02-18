Путин проведет переговоры с лидером Мадагаскара 19 февраля

Массовые протесты в стране начались 25 сентября и стали крупнейшими с момента переизбрания Радзуэлины в 2023 г. По данным AFP, 11 октября к протестующим в столице присоединились группы военных, которые призвали силовые структуры отказаться от применения оружия против демонстрантов.