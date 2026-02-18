Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин проведет переговоры с лидером Мадагаскара 19 февраля

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин 19 февраля проведет в Москве переговоры с президентом Республики Мадагаскар на переходный период Микаэлем Рандрианириной, который прибудет в Россию с официальным визитом. Об этом сообщили в Кремле.

Как ожидается, стороны обсудят текущее состояние и перспективы сотрудничества в различных сферах, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки.

Политическая ситуация на Мадагаскаре обострилась осенью 2025 г. 25 октября сообщалось, что страна лишила гражданства бывшего президента Андри Радзуэлину после получения им французского гражданства.

Фото.

Бегство президента: к чему привели беспорядки в Мадагаскаре

Политика / Фото

Массовые протесты в стране начались 25 сентября и стали крупнейшими с момента переизбрания Радзуэлины в 2023 г. По данным AFP, 11 октября к протестующим в столице присоединились группы военных, которые призвали силовые структуры отказаться от применения оружия против демонстрантов.

12 октября Радзуэлина заявил о попытке «незаконного и насильственного» захвата власти. На следующий день стало известно о его эвакуации из страны на французском военном самолете по договоренности с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

14 октября глава Корпуса кадрового управления армии Мадагаскара Микаэль Рандрианирина сообщил, что военное подразделение взяло на себя управление страной. 17 октября Рандрианирина принес президентскую присягу.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её