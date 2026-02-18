Путин проведет переговоры с лидером Мадагаскара 19 февраля
Президент РФ Владимир Путин 19 февраля проведет в Москве переговоры с президентом Республики Мадагаскар на переходный период Микаэлем Рандрианириной, который прибудет в Россию с официальным визитом. Об этом сообщили в Кремле.
Как ожидается, стороны обсудят текущее состояние и перспективы сотрудничества в различных сферах, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки.
Политическая ситуация на Мадагаскаре обострилась осенью 2025 г. 25 октября сообщалось, что страна лишила гражданства бывшего президента Андри Радзуэлину после получения им французского гражданства.
Массовые протесты в стране начались 25 сентября и стали крупнейшими с момента переизбрания Радзуэлины в 2023 г. По данным AFP, 11 октября к протестующим в столице присоединились группы военных, которые призвали силовые структуры отказаться от применения оружия против демонстрантов.
12 октября Радзуэлина заявил о попытке «незаконного и насильственного» захвата власти. На следующий день стало известно о его эвакуации из страны на французском военном самолете по договоренности с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
14 октября глава Корпуса кадрового управления армии Мадагаскара Микаэль Рандрианирина сообщил, что военное подразделение взяло на себя управление страной. 17 октября Рандрианирина принес президентскую присягу.