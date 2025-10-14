Военные Мадагаскара заявили о взятии власти в свои руки

Протесты в Мадагаскаре вспыхнули 25 сентября, став самым серьезным вызовом для правления Радзуэлины с момента его переизбрания в 2023 г. По данным AFP, 11 октября к протестующим в столице Мадагаскара присоединились группы солдат. Армейский контингент тогда призвал подразделения безопасности «отказаться от приказа стрелять» по демонстрантам.