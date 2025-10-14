Военные Мадагаскара заявили о взятии власти в свои руки
После импичмента президенту Мадагаскара Андри Радзуэлину элитное военное подразделение CAPSAT заявило, что взяло власть в стране в свои руки. Об этом сообщает AFP.
По данным агентства, под руководством полковника Майкла Рандрианириной CAPSAT распустило все государственные учреждения, кроме нижней палаты парламента.
Национальная ассамблея Мадагаскара проголосовала за импичмент президенту страны после того, как он заявил о роспуске правительства.
Протесты в Мадагаскаре вспыхнули 25 сентября, став самым серьезным вызовом для правления Радзуэлины с момента его переизбрания в 2023 г. По данным AFP, 11 октября к протестующим в столице Мадагаскара присоединились группы солдат. Армейский контингент тогда призвал подразделения безопасности «отказаться от приказа стрелять» по демонстрантам.
12 октября Радзуэлина заявил, что в Мадагаскаре происходит попытка «незаконного и насильственного» захвата власти. Заявление президента последовало на следующий день после того, как солдаты встали на сторону протестующих, требовавших его отставки.
На следующий день стало известно, что Радзуэлину эвакуировали из страны на французском военном самолете по соглашению с главой Франции Эммануэлем Макроном.