RFI: президент Мадагаскара покинул страну при поддержке Франции
На фоне массовых протестов в Мадагаскаре президента островного государства Андри Радзуэлина эвакуировали из страны на французском военном самолете по соглашению с главой Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает RFI с ссылкой на источники.
По информации радиостанции, президент Мадагаскара покинул страну 12 октября. Вместе с тем его конечный пункт назначения пока неизвестен.
Собеседники RFI рассказали, что Радзуэлина мог эвакуироваться с острова Сент-Мари на восточном побережье Мадагаскара и высадиться на острове Реюньон во Франции. Предположительно, дальше он мог отправиться на Маврикий или в Объединенные Арабские Эмираты.
Протесты в Мадагаскаре вспыхнули 25 сентября, став самым серьезным вызовом для правления Радзуэлины с момента его переизбрания в 2023 г. По данным AFP, 11 октября к протестующим в столице Мадагаскара присоединились группы солдат. Армейский контингент тогда призвал подразделения безопасности «отказаться от приказа стрелять» по демонстрантам.
12 октября Радзуэлина заявил, что в Мадагаскаре происходит попытка «незаконного и насильственного» захвата власти. Заявление президента последовало на следующий день после того, как солдаты встали на сторону протестующих, требовавших его отставки.