Общество

Посольство призвало россиян избегать центр столицы Мадагаскара

Ведомости

Посольство России на Мадагаскаре рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в центр Антананариву и посещения общественных мест из-за протестов. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

В посольстве призвали граждан беречь себя и соблюдать осторожность. Там напомнили, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или необходимости экстренной помощи можно круглосуточно обращаться в диппредставительство России.

25 сентября в Антананариву на улицы вышли тысячи протестующих против перебоев с электроэнергией и нехватки воды. Акция быстро переросла в беспорядки и столкновения с правоохранителями, которые применили слезоточивый газ. Власти объявили в городе ночной комендантский час «до восстановления общественного порядка».

29 сентября президент Мадагаскара Андри Радзуэлина распустил кабинет министров и заявил о намерении создать «площадку для диалога» с молодежью и поддержать бизнес, пострадавший от мародерских нападений. 11 октября Jeune Afrique сообщило, что Радзуэлина покинул Антананариву из-за протестов.

Посольство России на Мадагаскаре сообщало, что туристы обращались к дипмиссии за содействием из-за ситуации в стране. Им оказали всестороннюю помощь, включая рекомендации по организации обратного маршрута в РФ и содействие в покупке медикаментов. Тогда в посольстве рекомендовали россиянам воздержаться от поездок на Мадагаскар до полного восстановления порядка.

