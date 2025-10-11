Посольство призвало россиян избегать центр столицы Мадагаскара

Посольство России на Мадагаскаре сообщало, что туристы обращались к дипмиссии за содействием из-за ситуации в стране. Им оказали всестороннюю помощь, включая рекомендации по организации обратного маршрута в РФ и содействие в покупке медикаментов. Тогда в посольстве рекомендовали россиянам воздержаться от поездок на Мадагаскар до полного восстановления порядка.