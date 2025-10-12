Президент Мадагаскара заявил о попытке насильственного захвата власти

В конце сентября на улицы в Антананариву вышли тысячи протестующих против перебоев с электроэнергией и нехватки воды. Акция быстро переросла в беспорядки и столкновения с правоохранителями, которые применили слезоточивый газ. Власти объявили в городе ночной комендантский час «до восстановления общественного порядка». Через несколько дней Радзуэлина распустил кабинет министров и заявил о намерении создать «площадку для диалога» с молодежью и поддержать бизнес, пострадавший от мародерских нападений. 11 октября Jeune Afrique сообщило, что президент покинул Антананариву из-за протестов.