Президент Мадагаскара заявил о попытке насильственного захвата власти
В Мадагаскаре происходит попытка «незаконного и насильственного» захвата власти, заявил президент страны Андри Радзуэлина. Заявление его администрации приводит Reuters.
Заявление президента последовало на следующий день после того, как солдаты встали на сторону протестующих, требовавших его отставки.
«Военнослужащие элитного подразделения CAPSAT, помогавшие президенту захватить власть в ходе переворота 2009 г., призвали сослуживцев не подчиняться приказам и поддержать протесты, организованные молодежью», – пишет Reuters.
Протесты в Мадагаскаре начались 25 сентября и представляют собой самый серьезный вызов правлению Радзуэлины с момента его переизбрания в 2023 г., отмечает агентство. По данным AFP, 11 октября к протестующим в столице Мадагаскара присоединились группы солдат. Армейский контингент тогда призвал подразделения безопасности «отказаться от приказа стрелять» по демонстрантам.
В конце сентября на улицы в Антананариву вышли тысячи протестующих против перебоев с электроэнергией и нехватки воды. Акция быстро переросла в беспорядки и столкновения с правоохранителями, которые применили слезоточивый газ. Власти объявили в городе ночной комендантский час «до восстановления общественного порядка». Через несколько дней Радзуэлина распустил кабинет министров и заявил о намерении создать «площадку для диалога» с молодежью и поддержать бизнес, пострадавший от мародерских нападений. 11 октября Jeune Afrique сообщило, что президент покинул Антананариву из-за протестов.