Путин начал переговоры с президентом Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной
Президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной, сообщается на сайте Кремля.
Это первый визит президента Мадагаскара в Россию после его прихода к власти в октябре 2025 г.
Как сообщает Кремль, Путин и Рандрианирина планируют обсудить перспективы российско-малагасийского сотрудничества в различных областях, а также ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки дня.
19 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что встреча двух глав государств пройдет в формате официального завтрака.