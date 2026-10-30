Трое россиян пострадали в аварии с автобусом из Хургады
Авария произошла примерно в 10 км от района Гебель-эз-Зейт в направлении города Рас-Гариб. Пассажирский автобус столкнулся с большегрузным автомобилем, перевозившим песок. По данным издания, среди погибших – водитель автобуса. На место происшествия прибыли несколько бригад скорой помощи, которые доставили пострадавших в ближайшие больницы.
Компетентные органы начали расследование причин аварии. Специалисты осматривают транспортные средства, опрашивают пострадавших и очевидцев происшествия.
В Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что туроператоры РФ пока не получали сведений о возможном присутствии своих клиентов среди пострадавших в ДТП. Руководитель комитета РСТ по страхованию Кирилл Сгибнев уточнил, что египетские СМИ опубликовали списки пострадавших с именами, однако эти сведения еще проверяются. По имеющейся информации, пострадавших доставили в центральную больницу Рас-Гариба. Позднее троих пациентов перевели в общую больницу Хургады для дальнейшего лечения. По словам Сгибнева, обращений по линии РСТ пока не поступало, работа по уточнению обстоятельств продолжается.
Утром 28 октября в районе станции Урда (провинция Толедо) в Испании столкнулись два скоростных поезда, следовавших из Мадрида в Севилью. В поезде AVE оператора Renfe находились 397 пассажиров, в составе компании Iryo – 147 пассажиров и младенец. По последним данным, в результате аварии погибло 74 человека.