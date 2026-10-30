Трое россиян пострадали в аварии с автобусом из Хургады

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что туроператоры РФ пока не получали сведений о возможном присутствии своих клиентов среди пострадавших в ДТП. Руководитель комитета РСТ по страхованию Кирилл Сгибнев уточнил, что египетские СМИ опубликовали списки пострадавших с именами, однако эти сведения еще проверяются. По имеющейся информации, пострадавших доставили в центральную больницу Рас-Гариба. Позднее троих пациентов перевели в общую больницу Хургады для дальнейшего лечения. По словам Сгибнева, обращений по линии РСТ пока не поступало, работа по уточнению обстоятельств продолжается.