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Трое россиян пострадали в аварии с автобусом из Хургады

Татьяна Мозолевская

В Египте три человека погибли и еще 25 пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком на трассе Хургада – Рас-Гариб. Об этом сообщило египетское издание Al Raees News.

Как пишет «РИА Новости», среди пострадавших есть трое россиян, итальянец и француз.

Авария произошла примерно в 10 км от района Гебель-эз-Зейт в направлении города Рас-Гариб. Пассажирский автобус столкнулся с большегрузным автомобилем, перевозившим песок. По данным издания, среди погибших – водитель автобуса. На место происшествия прибыли несколько бригад скорой помощи, которые доставили пострадавших в ближайшие больницы.

Компетентные органы начали расследование причин аварии. Специалисты осматривают транспортные средства, опрашивают пострадавших и очевидцев происшествия.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что туроператоры РФ пока не получали сведений о возможном присутствии своих клиентов среди пострадавших в ДТП. Руководитель комитета РСТ по страхованию Кирилл Сгибнев уточнил, что египетские СМИ опубликовали списки пострадавших с именами, однако эти сведения еще проверяются. По имеющейся информации, пострадавших доставили в центральную больницу Рас-Гариба. Позднее троих пациентов перевели в общую больницу Хургады для дальнейшего лечения. По словам Сгибнева, обращений по линии РСТ пока не поступало, работа по уточнению обстоятельств продолжается.

Утром 28 октября в районе станции Урда (провинция Толедо) в Испании столкнулись два скоростных поезда, следовавших из Мадрида в Севилью. В поезде AVE оператора Renfe находились 397 пассажиров, в составе компании Iryo – 147 пассажиров и младенец. По последним данным, в результате аварии погибло 74 человека.

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