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Главная / Политика /

Минобороны РФ: военнослужащий погиб при разминировании дорог к Алешкам

Антон Потоков
Алексей Коновалов / ТАСС
Алексей Коновалов / ТАСС

Военнослужащий Вооруженных сил России погиб при разминировании дорог к городу Алешки в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, погибшим оказался сапер 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии гвардии сержант Андрей Ведерников. В Минобороны уточнили, что во время разминирования сработало взрывное устройство с доплеровским датчиком, которое было установлено украинским беспилотником.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о гибели двух человек при разминировании путей для обеспечения безопасного проезда гуманитарной миссии в Алешках. По ее словам, погибли сапер и еще один человек.

30 октября гуманитарная колонна с десятками тонн помощи выдвинулась в сторону Алешек. Автомобили доставляют местным жителям продукты питания, лекарства, средства гигиены, питьевую воду и топливо для генераторов. Колонна отправилась в путь ранним утром, еще до рассвета.

Днем ранее Лантратова вылетела в Алешки для участия в гуманитарной миссии. Вместе с российским омбудсменом к месту назначения направились иностранные журналисты, в том числе представители американских СМИ. Она сообщила о соблюдении «режима тишины». По ее словам, инцидентов за это время не было зафиксировано. Российские военные проводят инженерно-технические работы, а также ведется разминирование дороги.

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