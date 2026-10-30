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В Кремле слышали слова Зеленского о готовности обсуждать территории

Власти отметили, что договоренностей по дате переговоров пока нет
Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В Кремле слышали заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности обсуждать территориальный вопрос. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Отвечая на вопрос о сообщениях, согласно которым украинские власти могут пойти на территориальные уступки, Ушаков сказал, что слышал ремарки украинского лидера.

Он отметил, что при этом конкретных договоренностей о дате трехсторонних переговоров России, США и Украины пока нет.

Отдельно помощник главы российского государства сообщил, что гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области «идет нормально».

28 октября Зеленский заявил о готовности Украины обсуждать территориальный вопрос на уровне лидеров стран в рамках урегулирования конфликта. «Но для этого нужны встречи на соответствующем уровне», – сказал он.

27 октября Ушаков говорил, что Зеленский все еще может приехать в Москву для прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. «Пусть приезжает в Москву, где ему будут обеспечены все условия, в том числе с точки зрения безопасности», – отметил он.

26 октября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что территориальный вопрос так или иначе может быть темой для обсуждения завершения боевых действий на Украине. Он добавил, что обсуждать детали переговоров в публичном ключе в Кремле не хотят, поскольку видят в этом вред потенциальному будущему мирному процессу.

21 октября украинский лидер также заявил Fox News, что готов пойти на территориальные уступки.

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