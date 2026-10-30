Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,072-1,06%OKEY54,22-0,9%ARSA7,52-1,44%IMOEX2 515,89+0,11%RTSI983,85+0,11%RGBI112,57+0,27%RGBITR780,33+0,36%
Главная / Политика /

Путин проводит встречу с лидером Судана

Ведомости
Ведомости
Ведомости

Президент России Владимир Путин проводит встречу с лидером Судана Абдельфаттахом Бурханом в рамках саммита «Россия – Африка».

Бурхан предложил создать в Судане зону свободной торговли, через которую в Африку можно будет поставлять зерно и энергоресурсы.

Путин, в свою очередь, поблагодарил суданского лидера за участие в саммите «Россия – Африка» и назвал Судан важным партнером Москвы в арабском мире и на Африканском континенте.

По словам президента, несмотря на продолжающийся в Судане вооруженный конфликт, двусторонние отношения развиваются. В 2025 г. товарооборот между странами вырос более чем вдвое, а за январь – август текущего года увеличился еще на 25%. Судан входит в десятку крупнейших торговых партнеров России в Африке.

Путин также сообщил о расширении сотрудничества в сфере образования. В этом году для граждан Судана в российских учебных заведениях выделили 100 бюджетных мест, а в следующем году квоту планируется увеличить до 140.

Отдельное внимание стороны уделили ситуации в Судане, где более трех лет продолжается вооруженный конфликт. По данным российской стороны, число беженцев и внутренне перемещенных лиц в стране превысило 13 млн человек. Российский президент подчеркнул, что Москва выступает за прекращение боевых действий и политическое урегулирование конфликта. Он предложил обсудить, какие дополнительные меры Россия могла бы предпринять для нормализации ситуации в Судане.

Кроме того, Путин сообщил о подготовке дорожной карты перспективного сотрудничества двух стран в цифровой сфере, здравоохранении, образовании и логистике. «Мы подготовили дорожную карту по этим перспективным, как мы считаем, направлениям. Я бы хотел вам ее передать», – сказал президент. Путин предложил суданской стороне изучить документ и определить наиболее интересные направления для дальнейшей совместной работы.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её