Путин проводит встречу с лидером Судана
Президент России Владимир Путин проводит встречу с лидером Судана Абдельфаттахом Бурханом в рамках саммита «Россия – Африка».
Бурхан предложил создать в Судане зону свободной торговли, через которую в Африку можно будет поставлять зерно и энергоресурсы.
Путин, в свою очередь, поблагодарил суданского лидера за участие в саммите «Россия – Африка» и назвал Судан важным партнером Москвы в арабском мире и на Африканском континенте.
По словам президента, несмотря на продолжающийся в Судане вооруженный конфликт, двусторонние отношения развиваются. В 2025 г. товарооборот между странами вырос более чем вдвое, а за январь – август текущего года увеличился еще на 25%. Судан входит в десятку крупнейших торговых партнеров России в Африке.
Путин также сообщил о расширении сотрудничества в сфере образования. В этом году для граждан Судана в российских учебных заведениях выделили 100 бюджетных мест, а в следующем году квоту планируется увеличить до 140.
Отдельное внимание стороны уделили ситуации в Судане, где более трех лет продолжается вооруженный конфликт. По данным российской стороны, число беженцев и внутренне перемещенных лиц в стране превысило 13 млн человек. Российский президент подчеркнул, что Москва выступает за прекращение боевых действий и политическое урегулирование конфликта. Он предложил обсудить, какие дополнительные меры Россия могла бы предпринять для нормализации ситуации в Судане.
Кроме того, Путин сообщил о подготовке дорожной карты перспективного сотрудничества двух стран в цифровой сфере, здравоохранении, образовании и логистике. «Мы подготовили дорожную карту по этим перспективным, как мы считаем, направлениям. Я бы хотел вам ее передать», – сказал президент. Путин предложил суданской стороне изучить документ и определить наиболее интересные направления для дальнейшей совместной работы.