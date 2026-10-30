Путин проводит встречу с лидером Судана

Кроме того, Путин сообщил о подготовке дорожной карты перспективного сотрудничества двух стран в цифровой сфере, здравоохранении, образовании и логистике. «Мы подготовили дорожную карту по этим перспективным, как мы считаем, направлениям. Я бы хотел вам ее передать», – сказал президент. Путин предложил суданской стороне изучить документ и определить наиболее интересные направления для дальнейшей совместной работы.