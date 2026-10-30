Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,068-1,09%VEON-RX79-1,5%MGTS1 358-1,88%IMOEX2 516,32+0,96%RTSI984,01+1,11%RGBI112,38+0,06%RGBITR778,31+0,1%
Главная / Бизнес /

Минсельхоз рассчитывает на восстановление вылова лосося в 2027 году

Сергей Пахомов
Андрей Зима / РИА Новости
Андрей Зима / РИА Новости

Глава Минсельхоза России Оксана Лут ожидает улучшения ситуации с выловом лосося в 2027 г. Об этом она сообщила журналистам. По ее словам, неудачные результаты путины в этом сезоне связаны с климатическими условиями.

«Климат меняется, и надо понимать, что, наверное, каких-то привычных нам вещей, особенно праздничных <...> может быть, через какое-то время, конечно, этого будет меньше», – отметила министр (цитата по ТАСС).

22 октября глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что изменение климата стало главной причиной крайне низких показателей лососевой путины в России в этом году. По его оценке, общий объем вылова красной рыбы по итогам сезона составит менее 100 000 т. Шестаков отметил, что столь слабых результатов рыбаки давно не наблюдали.

В докладе Банка России «Региональная экономика» также назвали причиной многолетнего минимума вылова тихоокеанского лосося в России в 2026 г. изменение климатических условий и слабый подход рыбы. По данным регулятора, снижение вылова привело к дефициту красной рыбы и икры на внутреннем рынке и резкому росту оптовых цен.

15 октября во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) сообщили, что объем добычи рыбы в России превысил 3,8 млн т, что на 2,7% ниже относительно прошлого года. 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её