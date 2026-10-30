Минсельхоз рассчитывает на восстановление вылова лосося в 2027 году
Глава Минсельхоза России Оксана Лут ожидает улучшения ситуации с выловом лосося в 2027 г. Об этом она сообщила журналистам. По ее словам, неудачные результаты путины в этом сезоне связаны с климатическими условиями.
«Климат меняется, и надо понимать, что, наверное, каких-то привычных нам вещей, особенно праздничных <...> может быть, через какое-то время, конечно, этого будет меньше», – отметила министр (цитата по ТАСС).
22 октября глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что изменение климата стало главной причиной крайне низких показателей лососевой путины в России в этом году. По его оценке, общий объем вылова красной рыбы по итогам сезона составит менее 100 000 т. Шестаков отметил, что столь слабых результатов рыбаки давно не наблюдали.
В докладе Банка России «Региональная экономика» также назвали причиной многолетнего минимума вылова тихоокеанского лосося в России в 2026 г. изменение климатических условий и слабый подход рыбы. По данным регулятора, снижение вылова привело к дефициту красной рыбы и икры на внутреннем рынке и резкому росту оптовых цен.
15 октября во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) сообщили, что объем добычи рыбы в России превысил 3,8 млн т, что на 2,7% ниже относительно прошлого года.