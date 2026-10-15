ЦБ: вылов лососевых в России упал до многолетнего минимума

По данным регулятора, снижение вылова привело к дефициту красной рыбы и икры на внутреннем рынке и резкому росту оптовых цен. За январь – сентябрь вылов лососевых оказался более чем втрое ниже, чем за аналогичный период 2025 г., и более чем вдвое ниже показателя 2024 г.