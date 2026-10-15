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Главная / Бизнес /

ЦБ: вылов лососевых в России упал до многолетнего минимума

Сергей Пахомов

Вылов тихоокеанского лосося в России в 2026 г. снизился до многолетнего минимума и составил около 100 000 т по итогам лососевой путины. Об этом говорится в докладе Банка России «Региональная экономика».

По данным регулятора, снижение вылова привело к дефициту красной рыбы и икры на внутреннем рынке и резкому росту оптовых цен. За январь – сентябрь вылов лососевых оказался более чем втрое ниже, чем за аналогичный период 2025 г., и более чем вдвое ниже показателя 2024 г.

В ЦБ объясняют это изменением климатических условий и слабым подходом рыбы. К концу сентября оптовые цены на горбушу и кету почти удвоились в годовом выражении, а нерка подорожала примерно на треть.

Дефицит сохраняется, несмотря на отказ некоторых рыбопромышленных компаний от экспорта красной рыбы и икры, уточнил ЦБ. В частности, всю доступную продукцию на внутренний рынок решила направить государственная Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания.

Кроме того, Центробанк отметил, что оптовые цены на минтай и треску с начала года выросли более чем в полтора раза. ЦБ связывает это с высоким экспортным спросом, несмотря на увеличение вылова.

1 октября стало известно, что с 21 по 27 сентября на Дальнем Востоке горбуша подорожала год к году на 97% до 650 руб. за 1 кг, кета – на 73,9% до 800 руб., нерка – на 36,1% до 1100 руб.

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