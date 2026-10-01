Оптовые цены на красную рыбу в России выросли до 97% за год

К 29 сентября российские рыбаки добыли 98 400 т тихоокеанских лососей, хотя ранее участники рынка ожидали более чем вдвое большего объема. Вылов кеты сократился на 42,4% год к году до 34 200 т, нерки – на 56,1% до 18 800 т, кижуча – на 62,3% до 3600 т. Горбуши было добыто 41 600 т.