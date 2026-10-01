Оптовые цены на красную рыбу в России выросли до 97% за год
Оптовые цены на основные виды красной рыбы на Дальнем Востоке резко выросли на фоне слабой лососевой путины 2026 г., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ФГУП «Нацрыбресурс».
На неделе с 21 по 27 сентября на Дальнем Востоке горбуша подорожала год к году на 97% до 650 руб. за 1 кг, кета – на 73,9% до 800 руб., нерка – на 36,1% до 1100 руб.
К 29 сентября российские рыбаки добыли 98 400 т тихоокеанских лососей, хотя ранее участники рынка ожидали более чем вдвое большего объема. Вылов кеты сократился на 42,4% год к году до 34 200 т, нерки – на 56,1% до 18 800 т, кижуча – на 62,3% до 3600 т. Горбуши было добыто 41 600 т.
Во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) главным фактором роста цен называют сокращение предложения. Переработчики на этом фоне могут активнее переходить на аквакультурную и импортную рыбу.
20 августа оптовая стоимость горбуши на Дальнем Востоке уже выросла на 46% год к году до 460 руб. за 1 кг. На тот момент общий вылов лососевых составлял 82 550 т, что было почти на 60% меньше прошлогоднего показателя.
4 сентября глава Росрыболовства Илья Шестаков допустил сокращение вылова лососевых примерно втрое – до 100 000–110 000 т по итогам года. Он отмечал, что снижение предложения уже привело к росту цен и может сократить потребление. 18 сентября вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что общий объем добычи рыбы в России по итогам 2026 г. сохранится примерно на уровне прошлого года, несмотря на более слабую, чем ожидалось, лососевую путину.