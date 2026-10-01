Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
SMLT228-1,98%CNY Бирж.12,3730%IMOEX2 275,33+0,33%RTSI857,8+0,33%RGBI111,32+0,08%RGBITR763,82+0,11%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Оптовые цены на красную рыбу в России выросли до 97% за год

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Оптовые цены на основные виды красной рыбы на Дальнем Востоке резко выросли на фоне слабой лососевой путины 2026 г., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ФГУП «Нацрыбресурс».

На неделе с 21 по 27 сентября на Дальнем Востоке горбуша подорожала год к году на 97% до 650 руб. за 1 кг, кета – на 73,9% до 800 руб., нерка – на 36,1% до 1100 руб.

К 29 сентября российские рыбаки добыли 98 400 т тихоокеанских лососей, хотя ранее участники рынка ожидали более чем вдвое большего объема. Вылов кеты сократился на 42,4% год к году до 34 200 т, нерки – на 56,1% до 18 800 т, кижуча – на 62,3% до 3600 т. Горбуши было добыто 41 600 т.

Во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) главным фактором роста цен называют сокращение предложения. Переработчики на этом фоне могут активнее переходить на аквакультурную и импортную рыбу.

20 августа оптовая стоимость горбуши на Дальнем Востоке уже выросла на 46% год к году до 460 руб. за 1 кг. На тот момент общий вылов лососевых составлял 82 550 т, что было почти на 60% меньше прошлогоднего показателя.

4 сентября глава Росрыболовства Илья Шестаков допустил сокращение вылова лососевых примерно втрое – до 100 000–110 000 т по итогам года. Он отмечал, что снижение предложения уже привело к росту цен и может сократить потребление. 18 сентября вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что общий объем добычи рыбы в России по итогам 2026 г. сохранится примерно на уровне прошлого года, несмотря на более слабую, чем ожидалось, лососевую путину.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте