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Главная / Бизнес /

Горбуша подорожала на 46% за год на фоне падения вылова лососевых

Ксения Наумчик

Оптовая стоимость горбуши на Дальнем Востоке за год выросла на 46%, достигнув 460 руб/кг. Причиной роста цен стало сокращение предложения на фоне снижения объемов промысла лососевых, следует из данных ФГУП «Нацрыбресурс».

Согласно мониторингу предприятия, на начало августа 2026 г. горбуша стала самым быстро дорожающим видом среди основных лососевых в регионе добычи. За год кета увеличилась в цене на 17,8% – до 530 руб./кг, а стоимость нерки выросла на 3,7% – до 850 руб./кг. С начала путины в июне цена горбуши на Дальнем Востоке выросла еще на 19,5%.

В Росрыболовстве заявили «Коммерсанту», что стоимость лососевой продукции зависит сразу от нескольких факторов: сезонности, объемов предложения, расходов на добычу и переработку, логистики, инфляции и спроса. В ведомстве подчеркнули, что изменение цен нельзя объяснять только текущими показателями вылова.

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По данным ВНИРО, к 18 августа общий объем добычи лососевых в России составил 82 550 т, что на 59,9% меньше показателя прошлого года. Почти половину промысла обеспечила горбуша, однако ее вылов сократился на 68,7% по сравнению с 2024 г. Добыча кеты снизилась на 30,6%, нерки – на 56,2%, кижуча – на 30,7%.

По данным Росстата, охлажденная и мороженая рыба лососевых пород в июле 2026 г. стоила в среднем 1400 руб./кг, что на 2,9% выше уровня годом ранее.

13 августа руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что в России в 2025 г. потребление рыбы снизилось до 22 кг на человека против 22,8 кг годом ранее. По данным Росстата, в 2023 г. потребление составляло 22,5 кг на человека, а более низкие значения фиксировались только в 2021 и 2022 гг. – 21,7 и 21,9 кг соответственно. В городской местности показатель в 2025 г. оказался ниже среднероссийского и составил 21,6 кг, тогда как в сельской местности потребление достигло 23,2 кг на человека. Средние ежемесячные затраты населения на рыбу и рыбные продукты увеличились до 987,5 руб. с 862,6 руб. в 2024 г. Савельев считает одной из ключевых причин роста цен высокий объем импорта, который, по его оценке, занимает около трети потребляемой рыбы.

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