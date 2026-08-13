Потребление рыбы в России снизилось до 22 кг на человека в 2025 году
В России в 2025 г. потребление рыбы снизилось до 22 кг на человека против 22,8 кг годом ранее. Это самый низкий показатель за последние три года, заявил «Интерфаксу» руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев со ссылкой на данные Росстата.
По данным Росстата, в 2023 г. потребление составляло 22,5 кг на человека, а более низкие значения фиксировались только в 2021 и 2022 гг. – 21,7 и 21,9 кг соответственно. В городской местности показатель в 2025 г. оказался ниже среднероссийского и составил 21,6 кг, тогда как в сельской местности потребление достигло 23,2 кг на человека. Средние ежемесячные затраты населения на рыбу и рыбные продукты увеличились до 987,5 руб. с 862,6 руб. в 2024 г.
Савельев считает одной из ключевых причин роста цен высокий объем импорта, который, по его оценке, занимает около трети потребляемой рыбы. По данным внешнеторговой статистики, в 2025 г. в Россию было ввезено 680 000 т рыбы на $3,1 млрд, причем основу поставок составила аквакультурная продукция, продающаяся в рознице значительно дороже российской дикой рыбы. Эксперт отметил, что объем импорта сопоставим с перевозками рыбы с Дальнего Востока в западные регионы страны по сети РЖД – 709 000 т в 2025 г.
Савельев напомнил, что в октябре 2025 г. президент России Владимир Путин обратил внимание на рекомендуемую Минздравом норму потребления рыбы в 28 кг на человека в год и поручил принять меры по увеличению поставок дальневосточной рыбы в центральные регионы, а также проработать вопрос экспортных пошлин на основные виды биоресурсов и расширения закупок рыбной продукции для государственных и муниципальных нужд, включая школьное питание.
3 августа Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии сообщил, что нарастающий вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке достиг 60 000 т. Вылов лососевых на Дальнем Востоке по итогам 2026 г. прогнозируется в размере 229 000 т. Больше всего рыбы (68,5%) выловили на Камчатке – 41 000 т. В Хабаровском крае вылов составил 11 400 т (19%), в Сахалинской области – 3800 т (6,3%), в Магаданской – 2400 т (4%). В Приморском крае поймали более 1000 т лососей (1,7%), а на Чукотке – 298 т (0,5%).
23 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство поддержит компании, которые работают в рыбохозяйственном комплексе Азовского и Черного морей. Речь идет о субсидиях для Крыма, Севастополя и Краснодарского края – их направят на компенсацию части операционных расходов предприятий, занятых в добыче, разведении и переработке рыбы и морепродуктов.