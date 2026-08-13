Потребление рыбы в России снизилось до 22 кг на человека в 2025 году

По данным Росстата, в 2023 г. потребление составляло 22,5 кг на человека, а более низкие значения фиксировались только в 2021 и 2022 гг. – 21,7 и 21,9 кг соответственно. В городской местности показатель в 2025 г. оказался ниже среднероссийского и составил 21,6 кг, тогда как в сельской местности потребление достигло 23,2 кг на человека. Средние ежемесячные затраты населения на рыбу и рыбные продукты увеличились до 987,5 руб. с 862,6 руб. в 2024 г.