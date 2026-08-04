Икра горбуши в РФ подешевела на 7%

«Рыбный союз» подсчитал, сколько просят за лососевую икру в сетевой рознице. В «Азбуке вкуса» за икру горбуши просят от 12 400 до 18 450 руб., а за икру кеты – от 16 450 до 16 500 руб. Икра нерки (в том числе 2026 г.) выйдет покупателю в 18 990–20 400 руб. В магазинах «Вкусвилл» икра горбуши (2025 г.) стоит примерно 9300 руб., кеты – 14 300 руб., нерки – 14 800 руб.