Икра горбуши в РФ подешевела на 7%
Икра горбуши подешевела на 7% год к году. Цена за кг составила 9900 руб., а за путину 2026 г. – 15 800 руб. Об этом сообщил «Рыбный союз» в своем Telegram-канале.
Остальная икра лососевых подорожала. Икра нерки стоит на 17% больше год к году. Продукция стоит 11 400 руб., а за икру от свежевыловленной рыбы просят 14 700 руб. Цена на икру кеты выросла на 14%. Она стоит 11 200 руб. и 16 300 за путину 2026 г. Икра кижуча подорожала на 13% и стала стоить 12 600 р.
«Рыбный союз» подсчитал, сколько просят за лососевую икру в сетевой рознице. В «Азбуке вкуса» за икру горбуши просят от 12 400 до 18 450 руб., а за икру кеты – от 16 450 до 16 500 руб. Икра нерки (в том числе 2026 г.) выйдет покупателю в 18 990–20 400 руб. В магазинах «Вкусвилл» икра горбуши (2025 г.) стоит примерно 9300 руб., кеты – 14 300 руб., нерки – 14 800 руб.
«Перекресток» потребует за икру горбуши примерно 10 000–11 500 руб., нерки, в том числе 2026 г., – 18 500 руб. В гипермаркетах «Глобус» икра горбуши выйдет в 9500–13 000 руб., кеты – 13 600 руб., нерки – 11 400 руб. В «Пятерочке» и «Магните» «Рыбный союз» обнаружил только икру горбуши, которая продается в районе 10 600–10 990 руб. и 8300–11 500 руб. соответственно. В «Дикси» икра горбуши продается за 4400 руб., кеты – 8900 руб.
Нарастающий вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке достиг 60 000 т. Более половины всего вылова (55%) составила горбуша – 33 000 т. Поймали примерно равное количество кеты и нерки – 13 700 и 13 000 т (22,8% и 21,7% соответственно). Чавычи добыли всего 146 т (0,2%), кижуча – 47 т (0,1%), симы – 43 т (0,1%).